“No seré un oportunista”, asegura Ernesto Gándara en torno al caso de la Guardería ABC en Sonora

El 5 de junio de 2009 ocurre en Hermosillo el trágico incendio en la Guardería ABC, donde perdieron la vida 49 niños y más de 100 resultaron heridos. En ese entonces, una de las primeras autoridades en llegar al lugar fue Ernesto el Borrego Gándara Camou, entonces alcalde de la capital sonorense, quien lamentó lo ocurrido.

Hoy, a casi 12 años de lo ocurrido y aún con la exigencia de justicia, al cuestionar al candidato a la gubernatura por la alianza PRI-PAN-PRD si le han hecho alguna exigencia los familiares de las víctimas, el Borrego Gándara dijo ser muy respetuoso de este hecho, y aseguró que en ningún momento politizará de manera oportunista con este hecho, con el dolor de las familias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Siempre he sido muy respetuoso de un hecho muy lamentable, desde luego como ciudadano lo digo, no he querido, en ningún momento, ser oportunista ni politizar, ni polemizar sobre este caso. Lo único que puedo decir es que siempre voy a respetar el dolor, desde luego estaré a las órdenes de cualquier ciudadano”, añadió Gándara Camou.

Leer más: Con banda reciben a AMLO en la Sierra Juárez, Oaxaca

Respetuoso del dolor y la tragedia

En torno a si ha platicado de este tema con algunos familiares, el candidato Ernesto Gándara dijo a Debate que no, y admitió que “varios de ellos son amigos míos, los he acompañado obviamente en situaciones, desde luego en lo personal, pero no me aprovecharía yo en ningún momento de un discurso político para un tema que, para mí, como ciudadano y como ser humano ha sido de todo mi respeto y toda mi solidaridad”.

La estancia infantil privada que funcionaba bajo el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2001, fue alcanzada por el fuego que inició en una bodega contigua del gobierno del Estado de Sonora, en ese entonces gobernado por Eduardo Robinson Bours y Felipe Calderón Hinojosa en la presidencia de la República.