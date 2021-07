"No seremos una oposición que diga no a todo": presidente del PAN en CDMX

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, aseguró que su partido no será una oposición que contradiga en todo, sin embargo señaló que tampoco permanecerán en silencio ante la falta de resultados.

"No seremos una oposición que diga no a todo. Nosotros, como lo ha dicho la Unión de Alcaldías, seremos una oposición que quiera construir con el gobierno, que le diga sí a todo lo que ayude a todas y todos, pero no tendremos miedo en decir no cuando veamos que la improvisación o la propuesta del gobierno, lejos de implicar un crecimiento más bien signifique ahondar en el estancamiento", afirmó Atayde Rubiolo.

Al participar en una reunión con alcaldesas y alcaldes electos, concejales y cámaras empresariales de la capital, el panista recordó que la política económica en la Ciudad de México "ha brillado por su ausencia"’, incluso antes de la pandemia, lo que derivó en el crecimiento del empleo informal, la ausencia de una simplificación y modernización administrativa, así como la falta de apoyos fiscales para las empresas y las familias.

Leer más: Reuniones con alcaldes ha sido para establecer diálogo con Gobierno de CDMX: Martí Batres

Dicha participación y trabajo conjunto, afirmó, ayudará a la construcción de la igualdad, misma que en compañía de la confianza mostrada en las elecciones del pasado 6 de junio, se debe responder con buenas gestiones por parte de las 9 de las 16 alcaldías que serán gobernadas por la oposición política de Morena.

Reactivación económica

Asimismo, Atayde resaltó que la unidad será fundamental para la reactivación económica en la CDMX.

Leer más: Propondremos al Congreso ampliar a 6 meses la consulta del plan de desarrollo urbano: Batres

"Sólo con el trabajo conjunto entre autoridades, legisladores y sector empresarial, se podrá impulsar la recuperación económica que tanto necesita la ciudad" consideró Andrés Atayde.

El líder panista invitó al sector empresarial de la capital a generar mesas por demarcación por lo que la Secretaria de Enlace Empresarial empujará estos encuentros en cada una de las alcaldías para trabajar de manera conjunta entre las autoridades y cámaras empresariales.