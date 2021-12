¡No sirve! Felipe Calderón exhibe que página de Salud no lo deja sacar su certificado de vacunación

México.- El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, denunció a través de redes una ineficiencia de una página de la Secretaría de Salud para descargar su certificado de vacunación Covid-19.

En su cuenta de Twitter, Felipe Calderón, corroboró al periodista Pascal Beltrán, quien cuestionó en la red social la falla de la página de la Secretaría de Salud que no permitía descargar el certificado.

Calderón afirmó que él también había tenido problemas con el sistema, indicando que había ingresado los datos necesarios pues necesitaba el certificado para salir del país, sin embargo, no había podido descargar el documento que acredita su inoculación contra el coronavirus.

“Yo también, @beltrandelrio, he tratado sin éxito de obtener mi certificado de vacunación. Ya envíe los documentos que piden, una y otra vez. Me es indispensable para viajar y cumplir compromisos de trabajo. Simplemente no funciona ese sistema”, escribió el exmandatario panista a citar al periodista.

Felipe Calderón/Twitter

Usuarios intentaron dar soluciones alternas a Felipe Calderón, como la forma de descargar el certificado a través de WhatsApp, sin embargo, esta versión, más sencilla, también presentaba fallas al no responder.

Por su parte al verificar la página de la Secretaría de Salud para descargar el certificado, se comprobó que, al ingresar los datos necesarios, el sitio no respondía, pidiendo esperar unos minutos y volver a intentarlo.