No solo Luis Videgaray: cuentas de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari se encuentran siendo investigadas por la UIF

México.-Uno de los temas que más ha sacudido durante estos días ha sido que Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), ha decidido proporcionar información que ayude a inculpar a Luis Videgaray, ex secretario de Relaciones Exteriores en el pasado sexenio. En este sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ya se están llevando a cabo investigaciones en las cuentas bancarias del ex funcionario, pero al parecer no únicamente se revisarán las finanzas de Videgaray sino también de otros grandes funcionarios públicos, entre ellos, Enrique Peña Nieto.

Apenas al inicio de este semana, se dio a conocer que Rosario Robles buscaría acogerse al criterio de oportunidad de la Fiscalía General de la República (FGR), también conocido como figura del testigo protegido, declarando en contra de la mano derecha del ex presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, en el caso de La Estafa Maestra, en el que hubo desvíos millonarios de recursos públicos haciendo uso +de varias universidades en el país.

Mis comentarios a la opinión pública con motivo de las declaraciones del Lic. Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la Maestra Rosario Robles Berlanga. pic.twitter.com/i7BG3PbJrS — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) November 24, 2020

No obstante, las declaraciones que, Sergio Arturo Ramírez, abogado de la ex titular de la Sedatu dio en relación a lo que planean hacer para que la ex funcionaria pudiera ser exculpada de los cargos de los que se le acusa, fueron rápidamente refutadas por el propio Luis videgaray, quien a través de su cuenta de Twitter "Luis Videgaray Caso", público un carta en la que de deslindaba de todo lo que pudiera decir Rosario Robles, a quien acusó de falsedades y declaradas, debido a que él "no había sido jefe de ella".

Sin embargo, a pesar de la defensa que en estos momentos pueda estar armando Luis Videgaray, de acuerdo con El Universal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya se encuentra analizando e investigando las cuentas bancarias de la mano derecha de Enrique Peña Nieto y las de los otros 70 funcionarios a los que había señalado en un primer momento Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos.

Los señalamientos de Lozoya han tomado mayor solidez a raíz de que Rosario Robles haya decidido declarar en contra de los implicados en la red de sobornos en las fronteras de México, mismos que a la par de acrecentar el poder económico de los funcionarios públicos involucrados sirvieron para sufragar las campañas electorales del PRI correspondientes al 2018.

Con estos elementos en las manos, la Unidad de Inteligencia Financiera que sigue las órdenes de la la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta ya con los elementos necesarios para poder investigar las cuentas de Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y hasta del mismísimo Carlos Salinas de Gortari, según señala El Universal en su portal web.