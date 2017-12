No solo de PAN vive el hombre: López Obrador. Foto: Cortesía/lopezobrador.org

México.- Al firmar la coalición Juntos Haremos Historia, entre los partidos Morena, PES y PT, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en la alianza tienen principios morales y espirituales, pues buscan el bienestar del alma ya que "no solo de pan vive el hombre".

En el hotel Casablanca del centro de la Ciudad de México, López Obrador, en calidad de precandidato de Morena a la Presidencia de la República, así como de los líderes del PES, Hugo Eric Flores, y del PT, Alberto Anaya, firmaron el convenio de coalición nacional, en el que van juntos en 298 distritos electorales, así como la búsqueda de alianzas en las elecciones locales de los 32 estados del país y unidos en la candidatura presidencial.

Foto: El Universal

López Obrador afirmó que la alianza no es sólo con el candidato, sino va más allá en el búsqueda del bienestar material y del alma.

"No solo es un candidato, el programa, sino también que es una alianza que incluye principios y valores culturales, morales, espirituales. Ésta es una alianza que se constituye como un referente moral, no solo vamos a triunfar, vamos a ganar la Presidencia para buscar el bienestar material, también para buscar el bienestar del alma. No solo de pan vive el hombre", expresó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Xinhua

Dijo que en Morena son respetuosos de la libertad de creencias, ya que en este partido militan millones de católicos, evangélicos y libres pensadores.

"Somos respetuosos de las libertades", dijo.

Hugo Eric Flores, presidente del PES, afirmó que hoy viene "a ponerse del lado correcto de la historia" y han decidió unirse a Morena y PT por la necesidad de cambio que le urge al país.

Hugo Eric Flores. Foto: El Universal

"A nombre de militantes y dirigentes de PES venimos a unirnos al proyecto de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la Presidencia de la República. Vemos a los partidos como medios y no como fines. Para nosotros lo importante es tener un buen Presidente de la República.

"Queremos ser gentes comunes y corrientes abonando a la derrota de las clases políticas que a este país le han traído pobreza y miseria, no solo corrupción e impunidad", aseveró.

Aclaró que por sus creencias al PES le gustan los caminos sinuosos y no las rectas, así como caminar en lo difícil por eso se unen con Morena, en los difícil.

Alberto Anaya. Foto: El Universal

Por su parte, Alberto Anaya, coordinador nacional del PT, dijo que la candidatura de López Obrador significa cambio para transformar a México.

"El Partido del Trabajo participará en esa etapa y situación histórica con Andrés Manuel López Obrador", sostuvo.

