No solo no gobiernan, sino hacen perder tiempo a los demás: Fox

México.- El ex presidente de México, Vicente Fox se lanzó con todo contra el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que una aerolínea retrasara un vuelo por esperar a la titular de la Semarnat.

EL DEBATE publicó que la aerolínea Aeroméxico tuvo que retrasar, "por orden Presidencial" su vuelo con destino a Mexicali ya que a Josefa González Blanco Ortiz Mena se le hizo tarde.

Tras lo ocurrido el ex mandatario panista acusó en Twitter que el actual gobierno "no solo no gobierna" sino que hace perder el tiempo a los demás.

Piden a aerolínea esperar a que Josefa González-Blanco, secretaria en el gabinete de AMLO, abordara el vuelo de CDMX a Mexicali. Pasajeros se quejan por el retraso — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 25, 2019

Hasta el cierre de esta edición, la funcionaria federal, ni nugún otro político se ha manifestado al respecto.