"No somos como nos pintan": en México se respetan derechos humanos de migrantes, asegura AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno respeta los derechos humanos de los migrantes que integran la caravana que desde el pasado 23 de octubre partió desde el estado de Chiapas.

Lo anterior en medio de los múltiples y reiterados señalamientos que han hecho deferentes organizaciones, activistas y actores políticos contra la administración obradorista por el uso de la fuerza de parte de elementos de la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que cuando se llegan a presentar casos de abusos de parte de las autoridades de seguridad se castiga a los responsables de los mismos.

"No se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes cometen esos excesos. México es un país que garantiza las libertades, no se reprime al pueblo, y se cuenta con recursos suficientes para todo lo que se necesite y signifique justicia, no hay límite", expuso.

El titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que, en la actualidad, no hay otro país que destine tantos recursos en relación a su capacidad económica, que como México designa a los pobladores de más escasos recursos, por lo que destacó que también se solidarizan con los indocumentados que transitan por territorio nacional.

Negando los señalamientos que han hecho diversos grupos, Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no somos como nos pintan" respecto al trato que se les da a las personas en calidad de movilidad.

"Nuestros adversarios, los conservadores que no pensaban así ni actuaban así, ahora se agarran de todo para cuestionarnos, pero no somos como nos pintan", sostuvo.

Debido al movimiento migratorio que ha ido creciendo durante los últimos meses en México de parte de contingentes que buscan llegar a la frontera, autoridades mexicanas e indocumentados han protagonizado diferentes hechos que han sido blanco de señalamientos de parte de la comunidad internacional y nacional pro migrantes.

En días pasados, se viralizaron diferentes videos de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración intentando retener el paso de extranjeros en el estado de Chiapas, donde se observó uso de la fuerza de parte de las autoridades mexicanas contra migrantes.