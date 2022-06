"No somos iguales. Bendito Dios", Felipe Calderón a AMLO por el combate a la delincuencia

México.- Este miércoles el expresidente Felipe Calderón Hinojosa respaldó lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que él no es igual que el extitular del Poder Ejecutivo Federal.

En su conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que él no es como Calderón Hinojosa, ello ante los cuestionamientos que se le han hecho sobre los supuestos vínculos que mantiene con el crimen organizado de México.

"¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él", mencionó el mandatario federal tras que el día de ayer, martes 7 de junio, el senador Marco Rubio celebrara que no haya asistido a la Cumbre de las Américas al acusarlo de entregar parte del territorio nacional a los grupos delincuenciales.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, el expresidente Felipe Calderón aseguró que su gobierno sí le hizo frente a la delincuencia en la república mexicana a fin de proteger a la ciudadanía.

En este sentido, el exjefe de Estado mexicano sostuvo que, durante su gestión en la Presidencia de la República, tanto la seguridad como el estado de derecho fueron asuntos prioritarios.

Al tiempo, Felipe Calderón afirmó que su administración se esforzó por recuperar cada comunidad que estaba tomada por los grupos de la delincuencia que operan en el país, ante lo cual apoyó lo dicho por López Obrador esta mañana.

Felipe Calderón aseguró que su gobierno sí combatió a la delincuencia/Fuente: Twitter @FelipeCalderon

"En mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No, no somos iguales. Bendito sea Dios", escribió en sus redes sociales oficiales.

En lo que va de su sexenio, no pocas veces el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha esforzado por aclarar que él no es igual que Felipe Calderón, sobre todo cuando se ponen sobre la mesa los temas relacionados al narcotráfico, puesto que siempre recuerda que quien fuera nombrado secretario de Seguridad en el gobierno del expanista, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos acusado de tener nexos con los cárteles mexicanos.