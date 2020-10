No somos inhumanos: AMLO a padres de niños con cáncer por robo de medicamentos

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió un mensaje desde La Mañanera a los padres de los niños con cáncer, luego de que en los recientes días fueran robados los medicamentos para el tratamiento de los menores en los centros de Salud públicos.

AMLO lamentó que se haya realizado este robo de medicamentos contra el cáncer, indicando que acababan de abastecer desde Argentina los fármacos que serían distribuidos para su póstuma suministración a los niños con cáncer en México.

Andrés Manuel aseguró que ya se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y con el paradero de los fármacos para niños con cáncer.

Por otra parte, López Obrador aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los padres de los niños con cáncer, reiterando su compromiso para atender a los menores y suministrar los tratamientos a los niños, lamentando la pérdida de los medicamentos.

Decirles a los padres que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los centros de salud, a todos los hospitales, que no somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos”, aseveró el mandatario.

Además, AMLO indicó que la oposición se estaba aprovechando de esta situación para enviar un mensaje erróneo de su gobierno, haciendo parecer que a las autoridades no les importa el tratamiento de los niños con cáncer.

Nuestros adversarios han aprovechado estas circunstancias para proyectar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad; como si fuéramos insensibles, como si no nos importara el problema y no es así”.