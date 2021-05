No somos malos los mexicanos por naturaleza: AMLO defiende estrategia de seguridad

México.- "No somos malos los mexicanos por naturaleza, no nacemos malos", el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dedicó varios minutos de la conferencia Mañanera de este 21 de mayo a defender la estrategia de seguridad que implementa en México.

Luego de que se presentaran cifras oficiales sobre la reducción de homicidios en la mayoría del país, así como bajas en índices delictivos de alto impacto, AMLO no perdió la oportunidad para criticar a los gobiernos anteriores.

En la conferencia Mañanera argumentó que la estrategia de seguridad que él estaba impulsando era diferente y mejor a la que se había utilizado en administraciones pasadas.

"Hizo mucho daño la política neoliberal fue un desastre, qué más puedo decir, uno de los que estuvo de secretario de seguridad pública está en la cárcel en Estados Unidos, ya para qué argumento más, con eso es suficiente", declaró AMLO criticando a anteriores gobiernos federales en materia de seguridad.

Como principal argumento señaló que un ex secretario de seguridad se encontraba detenido en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado. Incluso añadió que a los ex presidente el tema de los índices delictivos no les importaba, pues recibían cifras cada semana o quincena, y solo recibían información al momento cuando eran hechos muy relevantes.

"Esto es distinto, también es importante destacar la coordinación, trabajar todos juntos. Antes la Secretaría de la Defensa hacía lo que le correspondía por su cuenta, la Secretaría de Marina igual, la Secretaría de Gobernación, ahora se trabaja en equipo, juntos", declaró el presidente mexicano sobre la situación de seguridad en el país.

Tras insistir durante varios minutos en reprochar las estrategias de seguridad de otros gobiernos, aseguró que se debían atender las causas que permitían a la población optar por adherirse al crimen.

Recordó que su estrategia consiste en implementar políticas sociales que permitan a la población mexicana escalar en la movilidad social, es decir, que a través del trabajo y el estudio las personas si tengan un acceso a real a mejorar sus condiciones de vida.

Cabe señalar, que pese a que México se encuentra bajo una veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador de que en su gobierno se entregan becas a los jóvenes.

"Ir a las causas por que no somos malos los mexicanos por naturaleza, no nacemos malos los seres humanos, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales", finalizó AMLO excusando a los criminales del país.