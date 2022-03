No son sobres amarillos, son transferencias: responde AMLO a Eugenio Derbez por campaña contra Tren Maya

Ciudad de México.- AMLO respondió a al actor Eugenio Derbez, indicando que tanto él como el resto de los participantes de la campaña “Selvame Del Tren” en contra de la construcción del Tren Maya, les pagaron vía transferencia bancaria.

Desde el atril de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se fue contra Eugenio Derbez, quien, ante las acusaciones de haber sido contratado para la campaña contra el Tren Maya, aseguró que no recibió “sobres amarillos”, haciendo referencia a los escándalos que han involucrado a los hermanos del mandatario.

En este sentido, AMLO indicó que los sobres amarillos ya eran cosa del pasado, por lo que Eugenio Derbez debió haber recibido una transferencia bancaria electrónica por su participación en “Selvame Del Tren”.

Leer más: ¡Cuánta incongruencia! Señala Vicente Fox a AMLO por envío de militares a Michoacán

“Ahora que estamos inaugurando obras contra éstas salen los pseudoambientalisas, además con mucho dinero de por medio estas campañas financiadas. Dice un actor: ‘yo no recibo sobres amarillos’. No, son transferencias electrónicas, eso de los sobres amarillos ya pasó de moda”, declaró Andrés Manuel en La Mañanera.

El jefe del Ejecutivo reiteró que su gobierno ha avanzado en diferentes ámbitos de la administración pública, como el combate a la corrupción y el influyentismo, además de impulsar el desarrollo del país con la creación de megaobras.

¿Qué dijo Derbez?

Ante los señalamientos del presidente de México, el actor Eugenio Derbez se dijo decepcionado de los calificativos que AMLO hizo sobre los famosos participantes de la campaña contra el tramo 5 del Tren Maya.

“El león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente”, declaró el comediante mexicano.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Eugenio Derbez aclaró que gracias a su carrera no necesita que nadie le pague para apoyar una causa, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tildó de "pseudoambientalista" por sumarse a la campaña #SélvameDelTren junto a celebridades como Kate del Castillo y Natalia Lafourcade.

Leer más: México es un país seguro: El mensaje de AMLO a los turistas tras la confusión en el aeropuerto de Cancún

"A estas alturas de mi carrera, no tengo la necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye cierto movimiento, cierto partido", respondió Derbez.