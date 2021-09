¡No soy Poncio Pilatos! AMLO respeta decisión de la Suprema Corte y seguirá sin opinar sobre el aborto

México.- AMLO sigue sin querer opinar a favor o en contra del aborto, y deja que estas decisiones las tomen los poderes Legislativo y Judicial, y no a la ciudadanía, por ello, afirma que él no es como Poncio Pilatos, que no está lavando las manos con el tema del aborto.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró que respeta las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial la última sobre quitar la Objeción de conciencia a los médicos y enfermeras en México.

Este 20 de septiembre la Suprema Corte validó que el derecho al acceso a los servicios de salud de las mujeres, no fueran intervenidos o menguados por creencias religiosas que profesen los médicos y enfermeras, al momento de solicitar la realización de un aborto.

Sobre este importante tema fue cuestionado AMLO en la conferencia Mañanera de este 21 de septiembre, el cuál se da luego de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallaran a favor de despenalizar el aborto (en un determinado periodo de tiempo en el embarazo) y rechazar que los Congresos locales decidan cuando comienza la vida, por lo que la objeción de conciencia era uno de los últimos recursos para arrebatar este derecho a las mujeres.

En primer lugar, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reafirmó su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no des meritaría los recientes fallos efectuados por el máximo órgano del Poder Judicial.

"Es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia, es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar. Respeto las decisiones que toman las instancias generales y no opino, porque tengo que ser respetuoso de todos, de todos, de creyentes y de no creyentes, ese es mi papel principal en estos temas y no puedo opinar", declaró el presidente de México refiriéndose al aborto.

Pues este tema ha causado innumerables polémicas en redes sociales y en las calles, ya que existen una confrontación, no violenta, entre personas que están a favor del aborto y quienes están en contra.

A su vez, existen mexicanos que prefieren no opinar u otros que deciden bajo su propio juicio, cuando sí se debería realizar un aborto y cuando no, No obstante, el movimiento feminista en los últimos años ha hecho de este un tema principal en su lucha, lo que ha ocasionado que de la misma manera haya una respuesta por parte de quienes están en contra.

En ese sentido, es verdad que existe una tremenda polémica en México acerca de la despenalización del aborto en el país.

Finalmente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que su postura no es la de Poncio Pilatos, pues él no se está lavando las manos acerca del aborto, ya que lo cierto es que el tema lo están atendiendo legisladores y el Poder Judicial, es decir, dos de los tres poderes que conforman al estado mexicano.

Leer más: Recorte de presupuesto al Conacyt no va a afectar: AMLO

"No me estoy lavando las manos, no soy Poncio y Pilatos, sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido", finalizó AMLO sobre el tema del aborto y en especial sobre la objeción de conciencia.