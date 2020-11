No soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox; asegura Andrés Manuel López Obrador ante ataques a su gobierno

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que su gobierno ha sido duramente criticado debido a que las acciones que ha tomado para implementar la llamada “Cuarta Transformación”, atacándolo incluso de manera personal y no como figura política.

“Con todo respeto no soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto, somos distintos y por eso se despiertan pasiones, ataques y se meten hasta en lo personal; no pasa nada, no hay que temerle, así como el tribunal debe ser nuestra conciencia, así también hay que tenerle confianza al pueblo”, sentenció AMLO en La Mañanera.

López Obrador reconoció que los ciudadanos ahora son más conscientes de la situación del país, y reconocen que una transformación es necesaria, por ello aseguró tener el respaldo de la mayoría de los mexicanos.

Afortunadamente la gente ha tomado conciencia de que es necesaria una transformación, y nos están apoyando, y vamos hacia adelante. Y no vamos a dar ni un paso atrás”, dijo en la conferencia matutina.

Además agregó que entre más campañas existan en contra de su gobierno, los mexicanos tratarán de ser convencidos que las administraciones pasadas eran mejor, sin embargo la consciencia del pueblo está más encendida.

Entre más campañas hay en contra nuestra, el pueblo va a cambiar o lo van a convencer de que era mejor el tiempo de la robadera, del bandidaje oficial. La gente está muy consciente de lo que está sucediendo”.

AMLO hizo estas declaraciones luego del cuestionamiento a cerca de la situación por la pandemia del Covid-19 que ha dejado en México más de 100 mil fallecimientos a causa de la enfermedad respiratoria.

El mandatario aseguró que no modificará los planes y medidas que ha implementado la Secretaría de Salud para tratar la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, sino, por el contrario, indicó que las medias que hasta el momento se han ejecutado han demostrado buenos resultados.