No soy cobarde, la transformación va: AMLO

Veracruz.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reforzar su seguridad, luego de las amenazas de parte de un grupo del crimen organizado en Guanajuato.

"No, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, y yo soy como ustedes, soy un ser humano y tengo miedo, como todos los seres humanos, pero no soy cobarde. La transformación va, y no vamos a dar ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso", respondió al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa en Veracruz.

El viernes pasado, el líder huachicolero José Antonio Yépez, "El Marro", dejó en un narcomensaje dirigido a López Obrador, en el que amenaza con cometer un atentado en la casa del Jefe del Ejecutivo.

En el mensaje, colocado en una avenida de Celaya un día después del fallido rescate de un presunto líder de plaza del Cártel Santa Rosa de Lima, Yépez advirtió que seguirá la violencia en Guanajuato si no se retira a marinos y militares de la entidad.

El tabasqueño advirtió que fueron muchos años de lucha para llegar a la Presidencia y no cejará en su compromiso de transformar al País.

¿Tantos años de lucha para llegar a la Presidencia y hacer lo mismo que los gobernantes corruptos, los responsables de la tragedia nacional? No.

"Llegamos para transformar y ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona nuestro comportamiento, pero llevamos prisa, queremos transformar a México, vamos a acabar con la corrupción y la impunidad, va a haber justicia, paz y seguridad. Me canso ganso", manifestó.