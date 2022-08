"No soy corcholata, es ofensivo; soy el arma secreta del presidente AMLO": Ricardo Monreal en Jalisco

Guadalajara, Jalisco. -Al senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, se le hace ofensivo que le llamen “corcholata”, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nombró a quienes él consideró tener más oportunidades de sucederlo en el próximo mandato; “Yo soy el arma secreta del presidente”, refirió.

Durante la visita que realizó a Guadalajara, Jalisco para presentar su libro “Las grandes reformas para el cambio de régimen”, el legislador respondió sobre “no ser mencionado por el presidente”, además de referir que es de mal gusto y ofensivo el término corcholata.

“Yo no soy corcholata. Me parece de mal gusto quien lo acepte, algunos hasta lo ufanan. Es ofensivo porque es nada menos que el cargo más importante al que puede aspirar un mexicano o una mexicana y yo no lo acepto”, dijo ante las personas que asistieron a su desayuno.

Monreal Ávila se definió así mismo como “el arma secreta del presidente”, ante el cuestionamiento sobre por qué AMLO menciona a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard o la jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y a él no, contestado que al ser “el arma secreta” no se menciona.

Descartó acercamiento con otras corrientes políticas pues considera que en la actualidad se percibe una oposición a la que calificó de “dispersa, aislada, débil, sin estrategia”, por lo que espera continuar en su actual corriente política.

Los asistentes de Jalisco preguntaron temas como inseguridad, en específico por retenes de civiles pertenecientes al crimen organizado, de lo cual, recalcó que no existe organización militar más fuerte que las pertenecientes al Estado mexicano.