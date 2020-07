No soy tapadera de nadie, si se tiene que juzgar a ex presidentes que se les juzgue: AMLO

México.- Tras la captura y extradición del ex director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio "L" el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador habló sobre la posibilidad de juzgar a ex presidentes involucrados en casos de corrupción.

Esto luego de que se hablara de una presunta complicidad del ex presidente priista Enrique Peña Nieto con el caso Odebrect, acto que vincula a Emilio "L" en presuntos casos de corrupción.

Desde campaña, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que él NO quiere que los ex presidentes sean juzgados, pero que su propuesta es hacer una consulta ciudadana para determinar si estos (ex presidentes involucrados en casos de corrupción) sean juzgados en caso de que se les vinculo con algún acto de corrupción.

Sin embargo AMLO se dijo ser respetuoso de las leyes y si las autoridades correspondiente ordenan que algún ex presidente sea llevado a juicio debe de hacerse.

No soy tapadera de nadie, si se tiene que juzgar a ex presidentes que se les juzgue, sentenció López Obrador.

Andrés Manuel desde tiempos de campaña a mostrado su posición de no llevar a juicio a los presidentes mexicanos de administraciones pasadas.

Emilio "L" llega a México, Odebrech el caso que lo vincula con actos de corrupción

El ex director de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) llegó este viernes a México extraditado desde España para afrontar acusaciones por dos casos de presuntos sobornos, uno de ellos correspondiente a la trama de la contratista Odebrecht.

La fiscalía acusa a Emilio, quien haya asignado Pemex de 2012 a febrero de 2016, durante la administración mexicana anterior, de delitos relacionados con presuntos sobornos de la contratista brasileña Odebrecht.

Emilio "L" enfrenta una segunda acusación por lavado de dinero ligado a un supuesto soborno de una siderúrgica para que Pemex le comprara una planta de fertilizantes, lo cual estaba en desuso y era efectivamente chatarra, según ha dicho en el pasado la institución.

