"No soy un bribón, ni tengo nada que ocultar", afirma Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- Soy una gente honesta, no soy un bribón, pueden investigar mi vida personal, mi trayectoria, mi comportamiento moral, la casa donde he vivido los últimos 14 años, mis ingresos, mi cuenta de banco, pueden investigar todo, no tengo nada que ocultar, expresó el Rubén Rocha Moya.

A pregunta expresa al término de una conferencia de prensa, Rocha Moya dijo categóricamente que no se requiere de estar inmerso en un proceso electoral para cumplir con la transparencia: por ahí traen ocurrencias que yo no seguiré, y justamente vienen de quien ha pertenecido a un partido de lo más corrupto que hay, y la gente lo sabe muy bien, externó para luego asentar que lo importante es que la gente sepa y saque su valoración, sabiendo cómo es uno en la vida diaria, de qué vives y de qué has vivido.

Dijo que su más reciente declaración patrimonial la hizo hace 10 días para cerrar su participación en el Senado, como senador en funciones -ahora es senador con licencia-.

Presenté la 3 x 3 -declaración fiscal, declaración patrimonial y declaración de intereses-, y éstas se pueden consultar en las plataformas públicas para el caso.

A pregunta expresa, respondió que no miente, ni tiene nada que ocultar y reiteró: "mi patrimonio no va más allá de lo que he podido construir con los salarios modestos que he tenido, fundamentalmente como maestro de escuela y maestro universitario; no miento, no he traicionado la confianza del pueblo, y he sabido responder a aquellas asignaciones que se me han dado a través del voto popular”, puntualizó.