"No soy una cosa, no pueden ponerme precio": Mariana Rodríguez afirma que impugnarán sanción del INE

Nuevo León.- "No soy una cosa, no soy una empresa, soy una persona y no pueden ponerme precio", publicó Mariana Rodríguez en sus redes sociales, acerca de la sanción que el INE busca imponer sobre su esposo Samuel García.

En la sanción por 55 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral busca imponer al gobernador electo de Nuevo León, se ha establecido como base que Mariana Rodríguez debe ser vista como un ente empresarial, una influencer, y por tanto el apoyo que dio a su esposo debió ser registrado como gasto de campaña.

Bajo esa premisa el INE ha impuesto una sanción contra Samuel Alejandro García Sepúlveda, abanderado de Movimiento Ciudadano.

Ante ello, el pasado 22 de julio, Mariana Rodríguez dio a conocer que desde el 06 de junio del 2020 se dio de baja como Persona Física con Actividad Empresarial.

"Ya que los consejeros están pendientes de mis redes: les quiero aclarar lo siguiente. Ellos dicen que soy una Persona Física con Actividad Empresarial, ESTO ES INCORRECTO. Desde el 6 de junio del 2020 me di de baja como Persona Física con Actividad Empresarial y estoy completamente apegada a la ley. Pido de favor rectifiquen su información", posteó la influencer Mariana Rodríguez en sus redes sociales.

Casi al mismo tiempo que Samuel García publicó una fotografía junto a ella, junto a una descripción donde se burla de la sanción, Mariana Rodríguez publicó un video donde da a conocer que va a dar batalla.

"Pues como saben los consejeros y consejeras del INE votaron para que se multe a Samuel con 55 millones de pesos, porque según ellos, yo debí de haber cobrado mi apoyo", dice Mariana Rodríguez al inicio de su video.

Posteriormente, la influencer señaló desde su cuenta de Facebook con más de 350 mil me gusta (seguidores) y desde su cuenta de Instagram con más de un millón 857 mil seguidores, que era indignante y desgastante enfrentar este proceso.

"No saben lo indignante y desgastante que ha sido todo este proceso, primero por lo injusto que es multar a Samuel por las fotos e historias que yo subí con él durante la campaña, y segundo, por como se han dirigido a mi persona, los representantes de los partidos de la vieja política y las y los consejeros del INE, para ellos yo no soy más que un ente empresarial y me están cosificando", comenta Mariana Rodríguez.

En dicho video insertó las declaraciones de representantes del PRI y Morena, así como de un consejero del INE, donde se exhibe que catalogan a Mariana Rodríguez como un ente empresarial.

"Se los vuelvo a repetir; no soy una cosa, soy una empresa, no soy una marca, soy Mariana Rodríguez y soy ciudadana libre que puede expresarse libremente. Vamos a impugnar esta decisión y voy a dar la batalla por todas las mujeres, nadie nos va a callar y menos por ser mujeres exitosas", dijo Maria Rodríguez.