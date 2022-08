"No soy una mujer con ambición económica": Citlalli Hernández niega recibir doble sueldo

México.- La morenista Citlalli Hernández Mora rechazó que reciba dos sueldos por un total de 256 mil 15 pesos mensuales brutos, pues asegura que se trató de un error de registro en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el cual ya fue corregido.

Desde su cuenta de Twitter, Citlalli Hernández respondió a los cuestionamientos luego de que medios de comunicación difundieron que aparecía con dos salarios en la plataforma de transparencia, uno como senadora y otro como secretaria general de Morena.

Al respecto, la legisladora aclaró que nunca en su vida cobrado "doble sueldo" y ella no tiene "ambiciones económicas", por lo que todo se trató de un "mal registro" en la PTN.

"No es lo mismo aparecer -como dice la nota- en dos registros, que ganar doble. Hubo un mal registro en la plataforma que ya he pedido se aclare. Jamás en mi vida he cobrado doble sueldo", respondió Hernández Mora al ser cuestionada en la red social.

Citlalli Hernández aseguró que un mal registro en la plataforma de transparencia la hizo aparecer con dos salarios por más de 256 mil pesos. Imagen: Twitter

Aseguró que cuando era diputada en el Congreso de la Ciudad de México donó la mitad de su salario y desde que regresó al Senado de la República en abril pasado no recibe ninguna remuneración de Morena, pues pidió al partido suspender su pago como secretaria general.

"No soy una mujer con ambición económica: como diputada local doné la mitad de mi sueldo. Jamás he percibido dos sueldos y desde que regresó al Senado no reciba ninguna remuneración del partido", subrayó.

Morena defiende a Citlalli

Ante la polémica, la dirigencia de Morena, encabezada por Mario Delgado, aclaró que Citlalli Hernández no recibe ninguna remuneración económica como secretaria general del partido desde el pasado 19 de abril.

Mediante un comunicado, Morena señaló que las notas periodísticas sobre el supuesto doble sueldo de la senadora por más de 256 mil pesos contienen "datos erróneos".

"Desde el día 19 de abril la secretaria general de Morena dejó de percibir remuneración económica alguna. Información que puede ser corroborada en la plataforma nacional de transparencia, misma que ya fue actualizada", afirmaron.

Por último, el partido fundado por AMLO aseguró que en sus filas "la meta final no son los cargos y mucho menos los salarios, sino la consolidación de una nueva patria con bienestar y justicia social".