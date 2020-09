"No subirán los impuestos", asegura AMLO en La Mañanera

Ciudad de México.- Durante la tradicional Mañanera, celebra en el salón de Tesorería en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que NO habrá incremento en impuestos, tal y como fue mencionado en los últimos días.

La propuesta realizada por la bancada morenista en el Senado ofreció gravar herencias e incluso subir 317 por ciento el impuesto al refresco; sin embargo tal y como lo prometió desde campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió no subir impuestos y así fue.

No deben de aumentar los impuestos en términos reales. Para que se entienda: se va a aumentar lo que es inflación, pero no hay un aumento en términos reales, no debe de haber aumento, dijo.