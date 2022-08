"No te mereces mis puntos de vista": Alfredo Jalife estalla contra Hernán Gómez en entrevista

México.- El analista geopolítico Alfredo Jalife estalló contra el periodista Hernán Gómez durante una entrevista en la que lo acusó de buscar "golpearlo" por su forma de preguntar, tensos momentos que se volvieron virales en redes sociales.

Fue durante el programa El Octágono, dirigido por Hernán Gómez, donde Alfredo Jalife estuvo como invitado, que la entrevista se volvió tan tensa al punto de que el analista geopolítico abandonó el lugar.

Al sentirse atacado por el periodista, pues consideraba sus preguntas negativas y con el fin de "golpearlo", Jalife-Rahme le espetó a Gómez que no merece sus puntos de vista, tras lo cual abandonó la entrevista.

"No te mereces mis puntos de vista a nivel internacional, te lo digo en serio. Eres una decepción para mí, te viste mega filosionista", le dijo Alfredo Jalife a Hernán Gómez durante la entrevista.

"No has preguntado nada positivo en toda la entrevista, de haber sabido no hubiera venido... Pareces empleado de Krauze", le reprochó.

Ante las quejas del académico, el periodista intentó continuar con la entrevista y se disculpó por que lo viera de esa forma, sin embargo, Jalife no cedió y dio por concluida la charla, pues consideraba "muy sesgado" el tema.

El conductor de La Octava intentaba preguntarle al analista geopolítico su opinión sobre declaraciones de Carlos Alazraki comparando a AMLO con Hitler, por lo que Jalife lo acusó de buscar "amarrar navajas", es decir, provocar conflictos con la comunidad judía.

El analista geopolítico también le reprochó a Hernán Gómez que le echaba "porras" y él en cambio lo "golpea" con preguntas malintencionadas, destacando solamente lo negativo en su carrera, como la polémica sobre comunidad judía.

Finalmente, Jalife decidió retirarse de la entrevista reiterando que el periodista de La Octava no se merece sus opiniones sobre política internacional, que era el tema que buscaba abordar.

Aunque la entrevista se realizó el pasado 21 de julio, fue en la primera semana de agosto que se difundió en redes sociales, generando polémica y convirtiendo a Alfredo Jalife en tendencia en Twitter.

Por su parte, Hernán Gómez acusó al académico mexicano de amenazarlo en caso de publicar la entrevista, lo que finalmente decidió hacer.

"Hace unos momentos grabé una entrevista al doctor @AlfredoJalife2. El entrevistado se molestó con algunas preguntas y se retiró de la entrevista lanzándome amenazas en caso de que se transmita. Me parece importante dejar constancia de esto para proteger mi labor como periodista", afirmó el periodista sobre Jalife.