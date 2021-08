No te metas conmigo, nadie mejor que yo conoce tu historia: Carlos Alazraki envía fuerte mensaje a Epigmenio Ibarra

México.- El publicista Carlos Alazraki envió un fuerte mensaje a Epigmenio Ibarra, a quien advirtió no meterse con él pues de hacerlo revelará su historia, asegurando que la conoce muy bien.

Durante una transmisión en YouTube de Carlos Alazraki, Atypical Te Ve, el publicista respondió a una publicación en Twitter que publicó Epigmenio Ibarra de una fotografía done el publicista se encuentra junto a Diego Fernández de Cevallos, Javier Lozano y Ángel Verdugo, acusándolos de “contribuir a hundir el país”.

La fotografía fue tomado luego de que quienes aparecen en la fueran invitados al programa de Carlos Alazraki, espacio donde aprovecho para responder a Epigmenio Ibarra indicando que no era una amenaza, sino un aviso.

Carlos Alazraki pidió a Epigmenio Ibarra no meterse con él, indicando que siempre lo ha respeto y que conoce muy bien su historia, asegurando que no le conviene que hable.

“Bueno, yo nada más te digo Epigmenio, no te metas conmigo, yo te he respetado, nos conocemos muy bien, conozco tu historia mejor que nadie y me la he callado. Vuelves a meterme a mí en tus pinches broncas y vas a pagar el pato porque no me callo, no te metas conmigo, que nadie mejor que yo conoce tu historia, es todo lo que te digo”, sentenció Alazraki.

Por su parte Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Felipe Calderón, aprovechó para también enviar una mentada de madre a Epigmenio y le reclamó por tenerlo bloqueado en Twitter.

Mientras que Ángel Verdugo lo llamó el “Goebbels de la Conasupo” por ser el principal propagandista del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además le agradeció por la publicidad gratuita para Atypical Te Ve.

Epigmenio Ibarra/Twitter

¿Qué dijo Epigmenio?

La molestia de Alazraki comenzó luego de que Epigmenio Ibarra compartiera la foto de él u sus invitados a su programa, asegurando que estos personajes se encargan de fomentar el miedo desde la oposición al gobierno de AMLO.

“Quienes contribuyeron a hundir al país ahora fomentan el miedo, para que la sociedad crea preferible que vuelva el régimen corrupto y saqueador”, escribió junto a la fotografía donde estaban Diego Fernández de Cevallos, Javier Lozano, Ángel Verdugo y el mismo Carlos Alazraki.