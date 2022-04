"No tenemos derecho a faltar": Alito Moreno ordena a diputados del PRI votar contra reforma eléctrica de AMLO

México.- El Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezado por el dirigente nacional Alejandro Moreno, ordenó a sus diputados federales votar en contra de la reforma eléctrica de AMLO, que esta semana será sometida a votación en la Cámara de Diputados.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el 10 de abril de 2022, Alito Moreno dio a conocer que el Consejo Político Nacional del PRI aprobó un mandato para que los legisladores federales priistas asistan a la Cámara de Diputados y voten contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

"Hoy, en Sesión de Consejo Político Nacional, aprobamos el mandato para que las y los Diputados Federales del PRI asistan puntualmente a la Cámara de Diputados y voten EN CONTRA de la iniciativa de Reforma Energética de Morena", declaró Alejandro Moreno sobre el PRI y la reforma eléctrica.

El líder priista insistió en que su partido adopta esta postura "por congruencia" y "lealtad a México", por lo que advirtió que ninguno de los diputados del PRI se ausentará de la votación y atenderá "la exigencia de los ciudadanos" y la dirigencia del partido de votar contra la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandato de la dirigencia del PRI advierte a sus legisladores que en caso de que no acudan a todas las sesiones sobre la reforma eléctrica, se considerará que están a favor de la iniciativa y ello perjudicará gravemente la "unidad ideológica, programática y organizativa del partido". "No tenemos derecho a faltar y mucho menos a traicionar a México", aseveró Alito Moreno.

El anuncio del partido tricolor se da luego de que Morena y sus aliados del Partido Verde y PT aprobaron sólo nueve de los 12 puntos de la contrapropuesta de la reforma eléctrica del PAN, PRI y PRD.

Según la postura del PRI, el partido no está dispuesto a respaldar la reforma a la Ley Eléctrica debido a que producirá "energía costosa" y contaminante, además de atentar contra las empresas al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la iniciativa privada, e incluso comprometería a México con los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático.

"No vamos a aprobar una reforma que produzca energía costosa, que atente contra los mexicanos, contra su bolsillo, contra su salud y contra el medio ambiente, no vamos a aprobar una reforma que atente contra las empresas que han depositado su confianza en el mercado y en nuestro país, no vamos a permitir una reforma que comprometa la posición de México en el escenario internacional por incumplir con los compromisos en materia de energía, accesible y no contaminante, con sostenibilidad y combate al cambio climático y a la agenda 2030", declaró el dirigente priista.

Alejandro Moreno también aclaró que el PRI no tiene ninguna división en su bancada, rechazando los rumores de un posible respaldo por parte de legisladores del tricolor a la iniciativa de AMLO.

¿Qué dijo AMLO sobre el anuncio del PRI?

En La Mañanera de este lunes 11 de abril, el presidente López Obrador reaccionó al mandato de la dirigencia del PRI a sus legisladores respecto a la reforma eléctrica.

El mandatario aseveró que la orden del PRI va contra la ley y el "espíritu de la Constitución", pues los diputados son representantes populares y como tal deben votar en favor del pueblo de México, por lo que deseó que los priistas "se revelen".

"¿Cómo un presidente de un partido les da órdenes? No es correcto, cuando menos deberían de cuidar las formas, pero un diputado es independiente, representa al pueblo y va a votar de acuerdo a lo que considere más conveniente para el pueblo de México, así debería de votar y lo que le dicte su conciencia, no por línea, entonces ojalá y que muchos se revelen porque tienen una oportunidad histórica", expresó AMLO sobre el PRI y la reforma eléctrica.