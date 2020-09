'No tengo comentarios': AMLO ante regreso de Ricardo Anaya a la vida pública

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prefirió reservar sus comentarios, luego de se cuestionado en La Mañanera acerca de su opinión del regreso a la vida pública de su contrincante durante las elecciones de 2018, el panista Ricardo Anaya.

Como parte de la dinámica conferencia de prensa, una reportera pidió al Andrés Manuel que si el regreso de Ricardo Anaya a la oposición le merecía alguna opinión, postura a la que prefirió no realizar declaraciones al público presente en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

No tengo comentario”, declaró AMLO antes de ceder el micrófono al secretario de Relaciones Exteriores para contestar una pregunta.

Y es que el día de ayer, mediante un video publicado en redes sociales, Ricardo Anaya anunció que regresaba a formar parte de la política en México, luego de permanecer dos años fuera del ojo público, luego de perder las elecciones de 2018 contra AMLO.

En el video, el panista reconoció que tras perder la elección de 2018 fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba su carácter.

“Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente”, declaró Anaya en su video.

Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Ve la economía: aún antes de la pandemia del coronavirus México tuvo su peor desempeño en una década; la inseguridad: el número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros, hace más de 20 años".

Anaya hizo un llamado a la oposición a no sólo atacar al actual gobierno de López Obrador, sino a trabajar juntos para dar soluciones a los problemas que aquejan y afectan tanto al país.

Así, diferentes colegas, adeptos al PAN, y miembros de la oposición en general, celebraron el regreso de Ricardo Anaya a la vida política de México.