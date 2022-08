"No tengo de qué avergonzarme": AMLO enviaría texto para declarar en caso de Pío López Obrador

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no planea acudir a declarar por el caso de su hermano Pío López Obrador, pero sí enviaría un texto a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para informar todo lo que sabe sobre el videoescándalo por la entrega de dinero en efectivo en sobres amarillos a su hermano.

Cuestionado sobre el tema en La Mañanera del 25 de agosto de 2022, AMLO aseguró que no tiene nada de qué avergonzarse por el caso de Pío López, quien pidió que su hermano el presidente sea llamado a comparecer para aclarar la polémica, ya que sostiene que sabe todo sobre el asunto.

Al respecto, el mandatario federal sugirió que se entregue toda la información al Instituto Nacional Electoral (INE), pues está seguro de que no pasaría "nada más que la politiquería".

"No acudir pero sí enviar un texto, no tengo nada yo de qué avergonzarme, no hay ningún problema y deberían entregar toda la información al INE, esa institución tan respetable, que se entregue todo, todo, ¿qué puede suceder? Nada más que la politiquería, las ocho columnas en Reforma y no pasa nada", dijo AMLO sobre el caso Pío.

"Eso en su momento lo pondría yo en la carta, no tengo nada de qué avergonzarme", dijo ante la pregunta de si está enterado de que Pío López recibió el dinero en efectivo de manos de David León, ex director de Protección Civil.

"Lo que sé es que yo no soy corrupto y mi hermano tampoco", subrayó López Obrador ante la insistencia del reportero.

La respuesta de AMLO se da a dos semanas de que su Pío López solicitó formalmente a la Fiscalía Electoral que llame a declarar a su hermano sobre la investigación por el dinero en efectivo que recibió de manos de David León en 2015 con el supuesto fin de apoyar su campaña en Morena.

El hermano del presidente sostiene que AMLO "conocía todo acerca de ese hecho", por lo que pidió que sea llamado a declarar para despejar dudas sobre la investigación por presuntos delitos electorales en su contra.

Te recomendamos leer:

En respuesta, la FEDE rechazó citar al presidente López Obrador, ya que la ley vigente impide la comparecencia del mandatario, por lo que sólo podría recabar su testimonio si él decide rendirlo de forma voluntaria y renuncia a su derecho a no comparecer.

El caso de Pío, aunado a otros escándalos que salpican al círculo y familia de AMLO, le ha valido a la 4T cuestionamientos y críticas por su supuesto combate a la corrupción en México.