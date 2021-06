"No tengo derecho a fallar": Rubén Rocha Moya, gobernador electo de Sinaloa

Sinaloa.- Y la tercera fue la vencida para Rubén Rocha Moya, maestro normalista y político de izquierda que, de la mano de Morena y el PAS, este 6 de junio ganó la gubernatura de Sinaloa, representación que ya había buscado en 1986 y en 1998.

A unas horas de que reciba este domingo su constancia de mayoría que lo acredite como gobernador electo, Rocha afirma que el contundente triunfo producto de la gran confianza que le otorgó la gente en las urnas lo compromete sobremanera. Incluso admite: «No tengo derecho a fallar».

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El originario de Batequitas, Badiraguato, quien obtuvo el pasado domingo el 56 por ciento de los votos, cifra récord en al menos las últimas tres décadas y media, adelantó en entrevista exclusiva para Debate que durante los primeros 100 días de su Gobierno dará prioridad a las demandas más apremiantes de la ciudadanía en el rubro de obra social y, para ello, dijo sin soltar nombres, formará un gabinete que responda a las aspiraciones de los sinaloenses, con perfiles honestos, capaces, pero también leales.

Leer más: Iniciará IEES asignación de las 16 diputaciones "pluris"

«Tener ese porcentaje es muy importante, es una expresión muy generosa de los ciudadanos a la cual hay que responderle con mucha responsabilidad, eso te compromete mucho, mucho. Necesitamos ser conscientes, tener los pies en la tierra y decir “esa votación, que no es cualquier apoyo, es muy importante y hay que responderle a la gente sus expectativas”».

¿Qué será lo primero que haga este domingo, una vez que reciba la constancia de mayoría como gobernador electo?

«Voy a ir a casa, seguramente, a comer con mis hijos. No vamos a tener mayores actividades ese día. Quiero descansar unos días, pero el martes en la noche o el miércoles debo ir a México. Estamos convocados para una reunión de candidatos electos y, además, debo saludar a gente amiga en la Ciudad de México. Voy a aprovechar unos dos días allá».

Viene el reto más importante, gobernar para todos, no solo para quienes votaron por usted,

¿cómo asumirá esa parte del compromiso?

«Definitivamente, preparándonos. Hay que recoger todo lo que planteó la gente durante la campaña, hay que completar el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacer un recorrido por el estado, seguramente en el mes de julio, para agradecerle a las y los ciudadanos, pero también para recoger, puntualizar muchas cosas, recoger la prioridad que para cada demanda tiene la gente, porque finalmente no lo podrás resolver todo de un golpe, pero que te ayude la gente a priorizar. Le vamos a poner mucha atención a la obra social, aquello que la gente pide para mejorar su entorno inmediato: el agua potable, pavimentación de calles, servicios de salud, temas de la escuela, una serie de cosas que la gente tienen en primera instancia».

¿Veremos algún programa de los primeros 100 días de Gobierno?

«Sí, lo vamos a hacer, es importante. No vamos a quitar esa tradición de los 100 días para hacer una evaluación, qué pudiste hacer ahí, cuántas cosas urgentes pudiste resolver, que debe ser el punto de partida porque en 100 días no puedes resolver lo sustancial, pero sí lo urgente. Y esa parte de lo urgente es lo que se ve como voluntad del Gobierno, la gente dirá que hay voluntad política y empezamos bien... que en esos primeros 100 días de Gobierno la gente vea que la oíste, la escuchaste y le respondiste».

Gabinete aún sin definir

Ya más tranquilo y relajado, sin la presión del ajetreo que implica una campaña electoral, Rubén Rocha Moya afirma que aún no define los nombres de quienes conformarán su gabinete ejecutivo, que aún está valorando perfiles. Incluso, sin soltar nombres, advierte que no importará talentos, porque en Sinaloa ya los hay, que incluso será gente ya conocida, nada extraño, para todas las áreas: Desarrollo Económico, Educación, Salud, Protección del Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, a la gente más adecuada.

Y advierte: «No es cumplir compromisos con los amigos ni de ningún otro tipo de compromisos, estamos muy abiertos y tenemos mucha soltura en esos. Vamos a integrar un gabinete que realmente responda a las aspiraciones de los sinaloenses».

Sobre quién ocupará la Secretaría General de Gobierno, la segunda posición más importante del Ejecutivo estatal, admite que tiene algunas opiniones al respecto, pero no quiere soltar nombres porque aún no tiene la conclusión de su decisión al respecto. «Yo quiero que, más que me satisfaga a mí, quiero que satisfaga al pueblo», aclara.

Lo que sí adelanta es que será un gabinete igualitario y que Graciela Domínguez, actual diputada local y presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso, será parte de su equipo, en una secretaría por definir.

En cuanto a su hija, Eneyda Rocha, quien lo acompañó activamente en toda la campaña, probablemente lo ayude en el área del Sistema DIF, dijo.

¿Qué requisitos debe cumplir quien forme parte de su gabinete?

«Número uno, honestidad, y dos, por supuesto, capacidad, un perfil que se identifique claramente con la función, con la tarea;pero el tema fundamental es la honestidad, porque queremos combatir de fondo la corrupción».

Independientemente del cargo, ¿veremos en su Administración la participación activa del maestro Cuen?

«Sí, claro que sí. No tenemos ubicaciones precisas, exactas, ahora, pero son compañeros del equipo que están comprometidos con este proyecto y me van a ayudar a sacarlo adelante. Hay capacidad en ellos, ellos y otros, muchos, que no los mencionan, pero estoy seguro de que los van a ver y los van a conocer, van a saber que tienen capacidad y, sobre todo, compromiso con un perfil de honestidad del Gobierno».

Asumirá la gubernatura con un control absoluto del Congreso local y el respaldo del Poder Judicial, del presidente López Obrador, ¿qué hará para no convertir el ejercicio del poder en un monopolio político?

«Me queda muy claro. Yo soy un demócrata y no cabe en mí la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, el autoritarismo. Vamos a gobernar, por supuesto, con las mayorías, como lo ha decidido el pueblo, pero no vamos a avasallar a las minorías, no las vamos a excluir. La opinión, para nosotros, de las minorías va a ser importante, porque todo mundo tiene derecho a plantearse cosas que interesan a los sinaloenses, y planteárselos como propósitos y objetivos. Muchos que compitieron en la contienda y que seguramente hay planteamientos valiosos ahí, vamos a recogerlos, no vamos a excluir eso, vamos a tener una interlocución muy clara. Claro, hay una minoría, la minoría de los privilegios, esa minoría, pues nosotros vamos a combatir los privilegios, porque luego se erigen en obstáculos para que se dé la transformación, pues los que se opongan irracionalmente a que la transformación transcurra, vamos a tener que combatirlos, pero políticamente, no de otra manera».

¿No habrá surgimiento de una nueva clase política de privilegios?

«Vamos a cuidar mucho eso. Sin lugar a dudas que va a surgir y está surgiendo ya una nueva clase política, pero esa nueva clase política debe tener un distintivo: el ser diferente, el tema de la honestidad, de las capacidades, del respeto a los demás, no podemos avasallar».

¿Escuchará y tomará en cuenta las voces de todos los actores políticos y sociales?

«A todas las voces, desde ahora se los digo. A mí me conocen y me deben conocer por la búsqueda de los consensos... vamos a dejar la campaña como una de las fases del proceso, ya quedó atrás, ahora hay que gobernar para todos. No voy a andar esculcando quién votó por mí, quién no votó. Me quedó claro que votó la gran mayoría por nosotros, con eso nos comprometemos; pero también tenemos que atender a las minorías que no votaron por nosotros, no por ello dejan de ser sinaloenses y, como sinaloenses, nosotros los vamos a atender. El Gobierno es para todos».

¿Exigirá lealtad a sus colaboradores?

«Definitivamente. No se puede sacar adelante un proyecto si no hay lealtad de los colaboradores».

La transición que viene

Rocha Moya confirma que acaba de platicar con el gobernador Quirino Ordaz sobre el proceso de entrega-recepción que por ley debiera iniciar en octubre, y hay en ambas partes la disposición de iniciar desde agosto para aprovechar el tiempo. Aún no sabe quién encabezará este equipo de trabajo.

Adelanta que no habrá persecuciones políticas contra nadie, ni auditorías dirigidas, solo estarán atentos al cumplimiento de los procesos de rendición de cuentas normales. «No habrá persecución política. Los procesos no los vamos a parar, no nos vamos a meter a impedir que un proceso de revisión se haga, todos los procesos de revisión determinados por la ley tienen que hacerse y si de ahí resultan responsabilidades y demás, que siga el cauce del proceso. Nosotros ni le apuramos ni los detendremos, esos corren por rieles separados».

Universidad del Policía

Rubén Rocha comenta sobre los temas de violencia y precisa que el combate al tráfico de drogas es atendido desde la federación. «Eso no nos corresponde a nosotros, ese tema es de orden federal. Ciertamente, derivan de ahí muchos delitos de orden común, pero el tratamiento con delincuencia organizada, ese es un asunto del Gobierno federal».

Lo que sí, dijo, colaborarán con la estrategia nacional y elaborarán una estrategia estatal de seguridad, mediante una serie de iniciativas, entre ellas una para instituir en Sinaloa el modelo nacional sobre policía y justicia cívica, que tienen que ver con la proximidad de los policías.

«Necesitamos generarles confianza, para eso vamos a crear la Universidad del Policía, para que el policía se sienta un profesional, con el respeto, que tenga los salarios y prestaciones debidas».

Adelantó que trabajarán para evitar un recrudecimiento de la violencia producto de reacomodos del crimen organizado en plena transición de Gobierno, descartó mantener a Cristóbal Castañeda Camarillo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y advirtió que habrá especial atención a las mujeres en temas como el feminicidio, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, mediante la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos de Género, pero también de juzgados especializados en delitos de género, pues reconoce que el 50 por ciento de las víctimas de los delitos del fuero común son mujeres.

Leer más: No compete al municipio de Culiacán el retiro de propaganda de campañas electorales

¿Agradecimiento a los sinaloenses?

«Decirles que yo estoy muy agradecido por su apoyo. En realidad, es extraordinario, fueron muy generosos. También decirles que lo interpreto como el nivel de responsabilidad y compromiso que tengo para cumplirles. Yo les voy a cumplir. No tengo derecho a fallar, no puedo salir con domingo siete».

Rubén Rocha Moya durante la entrevista.

El Perfil

Nombre: Rubén Rocha Moya.

Nacimiento: 15 de junio de 1949, en Badiraguato.

Trayectoria: Académico y político de izquierda; maestro normalista con grado de maestría en ciencias de la educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctorado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución de la que fue rector de 1993 a 1997. Compitió por la gubernatura de Sinaloa en 1986 por la alianza izquierdista Movimiento Popular Sinaloense, y en 1998, abanderado por el PRD, PT y el Partido Verde.

Protestan en Hidalgo por la muerte de Beatriz Hernández

Síguenos en