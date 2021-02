“No tengo experiencia, pero tampoco mañas”, dice Lupita Jones

Tijuana, Baja California.-La ex Miss Universo Lupita Jones, quien fue invitada por la alianza del PAN, PRI y PRD a ser candidata a la Gubernatura en Baja California, afirmó que no tiene experiencia de Gobierno pero tampoco tiene "las mañas" de quienes han estado en cargos públicos.

En un video grabado para sus redes sociales, la mexicalense indicó que aunque no ha tomado una decisión sobre la candidatura, sabe que las cosas en Baja California "no están funcionando".

"No tengo experiencia de Gobierno, pero también es cierto que no tengo las mañas de quien ha tenido un cargo público, y eso también es bueno, porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando", dijo.

"En lo que sí tengo experiencia es en trabajar en equipo, en rodearme de las y los mejores para hacer bien mi trabajo, en buscar la excelencia", añadió, "yo sé que para que las cosas salgan bien se necesita trabajo, dedicación, disciplina y pasión".

Casi al final de su mensaje de 4 minutos, Jones asegura que está reflexionando mucho, y que ha escuchado a las personas y leído sus mensajes, incluyendo los que hablan mal de ella.

Sin embargo, afirmó que hay personas que coinciden en que Baja California requiere unidad.

"Me interesa seguir escuchándolos, quiero saber si están pensando lo mismo, quiero saber si su interés es que Baja California siga estando siempre un paso adelante de todos los demás, construyendo un futuro brillante y de oportunidades", mencionó.

Jones se ha reunido en la última semana con militantes panistas y priistas en Tijuana y Mexicali.

Morena llevará como candidata a Marina del Pilar Ávila, actual alcaldesa de Mexicali; mientras que el PES promueve al ex Alcalde priista, Jorge Hank Rhon.

Las elecciones en Baja California serán este 6 de junio.