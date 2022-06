No tengo gratitud para 'Alito' Moreno: Diego Fernández responde a AMLO por llamarlo "ingrato"

México.- El panista Diego Fernández de Cevallos aclaró que no tiene "motivos de gratitud" para Alejandro 'Alito' Moreno, luego de que el presidente AMLO lo acusó a él y otros opositores de ser "ingratos" con el dirigente nacional del PRI al dejarlo solo ante las polémicas que protagoniza.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la noche del 16 de junio de 2022 Fernández de Cevallos dio su respuesta a Andrés Manuel López Obrador, a quien se refiere como "Tartufo", luego de que el presidente reprochó en La Mañanera que la oposición dejó solo a 'Alito' Moreno.

El excandidato presidencial del PAN le aclaró a AMLO que no tiene "motivos de gratitud" hacia el dirigente del PRI, por lo que no puede ser "ingrato" con él.

"TARTUFO me acusa de ser 'ingrato' con el presidente del PRI. Díganle a ese burro que no puedo ser ingrato con quien no tengo motivos de gratitud", respondió el 'Jefe' Diego a López Obrador.

En respuesto AMLO, Diego Fernández aseguró que no tiene "motivos de gratitud" hacia 'Alito' Moreno. Imagen: Twitter

Horas antes, desde Palacio Nacional el presidente de México había criticado el silencio de los aliados del priista ante los señalamientos en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, cobro de cuotas y otros presuntos delitos que lo tienen en la mira de la Fiscalía de Campeche.

"En vez de salir a defender al dirigente del PRI, son unos ingratos, se quedan callados", reprochó AMLO a la oposición.

El mandatario aseveró que 'Alito' Moreno "les dio todo" a sus aliados del PAN y PRD, pero ante las recientes polémicas en torno a él "ahora parece que ni lo conocen".

"¿Ha salido ese señor del PAN a defenderlo?", cuestionó AMLO para luego preguntar si personajes como Diego Fernández de Cevallos, Vicente Fox, Santiago Creel o Felipe Calderón se han pronunciado sobre el dirigente del PRI.

La polémica en torno al líder priista comenzó desde las últimas semanas con la filtración de audios de conversaciones telefónicas suyas por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. En los audios, Alejandro Moreno hace declaraciones que lo implican en posibles delitos electorales, lavado de dinero, fraude fiscal, entre otros ilícitos.

Además, la Fiscalía de Campeche dio a conocer que investiga a Moreno por presunto enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero, abuso de autoridad, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Como parte de la investigación, la mañana del 14 de junio agentes ministeriales "inspeccionaron" por fuera la mansión del dirigente del PRI en Lomas del Castillo, Campeche, que fue ampliada de mil 900 a 7 mil metros cuadrados entre 2013 y 2015, cuando 'Alito' era diputado federal, con la compra de al menos 13 terrenos aledaños que no fueron declarados a su nombre y bajo presuntas irregularidades.