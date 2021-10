No tengo nada contra ella: desmiente AMLO persecución política contra Rosario Robles

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), desmintió la supuesta persecución política que acusa Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, asegurando que no tiene nada en contra de la exfuncionaria que se encuentra presa por la llamada “Estafa Maestra”.

Al ser cuestionado durante La Mañanera de este 26 de octubre, luego de que Rosario Robles aseguró que hay una persecución en su contra por parte del Gobierno, AMLO indicó que su caso compete a la Fiscalía General de la República (FGR), y que él no tenía nada que ver en la situación legal.

“No tengo nada en contra de ella y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República. No tengo nada en contra de ella, yo no odio a nadie, yo soy feliz y no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia”, aseveró el mandatario federal.

Leer más: ¡La justicia en México está al servicio del dinero! Condena AMLO resolución de la SCJN por prisión preventiva por fraude fiscal

El presidente Andrés Manuel recordó que no fue él quien interpuso la denuncia contra Roario Robles, ni contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado de corrupción y lavado de dinero, sino que, en ambos casos, se tiene un antecedente en ambos funcionarios del sexenio de Peña Nieto.

"Eso es de la Fiscalía, no me corresponde a mí. Yo no presenté ninguna denuncia, nada, esta es una cuestión que viene de tiempo atrás, que tiene que ver con una investigación que se hizo precisamente de corrupción en las universidades públicas, se llamó 'La Estafa Maestra', porque en las universidades públicas también hay corrupción y hay cacicazgos", agregó.

Acusa persecución

Y es que en reciente días, Rosario Robles reapareció asegurando que es una perseguida del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, indicando que contra ella "se ha descargado todo el poder de un Estado".

En una entrevista para El Universal, recordó que consiguió un amparo de un tribunal colegiado contra su prisión preventiva, pero el juez lo desestimó el pasado miércoles.

"No tengo esperanza en quienes son jueces de consigna que, lamentablemente se está demostrando, sigue habiendo", reprochó.

Robles, quien fue alcaldesa de la capital entre 1999 y el 2000, recordó que años atrás López Obrador fue su "compañero" en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y construyeron "muchas cosas" juntos.

Leer más: Yo fui a Guerrero a supervisar programas sociales, no a tratar la venta de niñas: AMLO

"El presidente sabe que yo soy inocente, sabe que no tengo un peso mal habido. Hay poca gente que me conoce bien en la política, una de ellas se llama Andrés Manuel López Obrador", expresó la política, quien lamentó que el actual presidente "promueve el odio en lugar de promover la reconciliación".