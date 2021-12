"No tengo nada que ocultar": Gertz Manero sobre departamento de lujo en Nueva York

Los aludidos, aunque no mencionó sus nombres, podrían ser el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que renunciaron a sus cargos este año y con quienes el fiscal tuvo ciertas tensiones.

La ley mexicana permite al funcionario optar por no hacer públicos sus bienes por la relación de su puesto con la seguridad nacional, aunque sí está obligado a declarar sus bienes ante las autoridades.

" No tengo nada que ocultar . Ese bien que usted menciona (en Nueva York) fue adquirido en 2012, seis años antes de que yo tuviera el cargo para el cual fui electo en 2019. Está declarada y ratificada anualmente ante las autoridades de auditoría, que son independientes de la institución que dirijo, y que dependen del Congreso de la Unión", puntualizó.

México.- Al revelarse que Alejandro Gertz Manero , titular de la Fiscalía General de la República ( FGR ), posee un lujoso departamento frente a Central Park en Nueva York , el funcionario salió a confirmar la propiedad, asegurando que no tiene nada que ocultar.

Raúl Durán Periodista

