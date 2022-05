"No tengo nada que ver": Chumel Torres exige a Va por México quitar su imagen de campaña

México.- El youtuber Chumel Torres exigió a la alianza Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, retirar su imagen de una campaña que usaron para mostrar a más de 400 personas víctimas de la campaña contra "traidores a la patria" emprendida por Morena.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres aclaró que nunca autorizó a Va por México utilizar una foto suya para el collage que reúne más de 400 fotos de supuestas víctimas de la campaña para exhibir a quienes se opusieron a la reforma eléctrica, por lo que exigió que su imagen sea retirada.

El conductor de El Pulso de la República incluso subrayó que no tiene ninguna relación con los partidos PAN, PRI y PRD, quienes utilizaron la foto de su rostro sin su permiso.

"Hoy la Alianza VaPorMexico presentó un quiensabequé. En la imagen usan una foto mía dizque en contra de quiensabequé. Yo jamás autoricé, no tengo nada que ver con ninguno de los partidos involucrados y usaron esto sin mi permiso. Quítenla @PRI_Nacional @AccionNacional @PRDMexico", exigió Chumel Torres a Va por México.

En otro tuit, el youtuber dirigió un mensaje a todos los partidos políticos, a quienes aclaró que ninguno le cae bien ni son sus amigos, además de que no quiere ser vinculado a ninguna fuerza política.

"Políticos (todos). No me caen bien. Ninguno. De ningún partido. No somos amigos. No quiero que me vinculen a ustedes en ningún momento, proyecto o lugar. Besos, Chumel", aseveró el comediante.

Chumel Torres aseguró que Va por México utilizó su foto sin su permiso. Imagen: Captura de Twitter

Fue el lunes 2 de mayo de 2022 cuando dirigentes de la alianza Va por México realizaron un evento en el que exhibieron los rostros de más de 400 personas como supuestos perseguidos políticos por la campaña contra "traidores a la patria" emprendida por Morena y el gobierno de AMLO.

Entre los personajes exhibidos por el PAN, PRI y PRD se encuentran, además de Chumel Torres, periodistas como Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, así como actores y activistas reconocidos a nivel nacional.

Durante el evento, los dirigentes de la alianza opositora advirtieron que no aprobarán la reforma electoral de AMLO, pues consideran que atenta contra el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que en su lugar presentaron una contrapropuesta de reforma electoral.

El líder de PRI, Alejandro Moreno, declaró que no permitirá que "la tiranía de Morena se apodere de México e instaure una dictadura", por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a poner un alto.

"México se está convirtiendo en la nueva cara de autoritarismo en Latinoamérica y si no ponemos un alto, nuestro país se convertirá en una dictadura", advirtió el priista.