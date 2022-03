"No tengo necesidad de que me paguen": Eugenio Derbez responde a AMLO por campaña contra Tren Maya

México.- El comediante Eugenio Derbez respondió al presidente AMLO asegurando que nadie le pagó por participar en la campaña contra el Tren Maya, pues no tiene "la necesidad", sino que lo hace "por amor a México".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Eugenio Derbez aclaró que gracias a su carrera no necesita que nadie le pague para apoyar una causa, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo tildó de "pseudoambientalista" por sumarse a la campaña #SélvameDelTren junto a celebridades como Kate del Castillo y Natalia Lafourcade.

"A estas alturas de mi carrera, no tengo la necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos para que apoye cierto movimiento, cierto partido", respondió Derbez a AMLO sobre la campaña contra el Tren Maya.

Acompañado del investigador Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM, el actor y comediante afirmó que no apoya a ningún partido político, sino que lo impulsa su "amor a México.

"Soy apartidista, porque partidos van, partidos vienen y el país no cambia. Esto lo hago por amor a México, punto", aseveró Eugenio Derbez.

El comediante mexicano se dijo dolido por ser descalificado por el presidente López Obrador, de quien dijo que "el león cree que todos son de su condición". "Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente", insistió.

Derbez explicó que el cambio en la ruta del Tren Maya implica afectaciones al agua de los cenotes y los ríos subterráneos, por lo que lo "desespera" que se viole la ley de esta manera. Respecto al video, explicó que fue contactado por un grupo de ambientalistas para sumarse a la causa.

Además, advirtió que continuará participando en la campaña contra la nueva ruta del Tren Maya, ya que su interés está en "ayudar a los animales", y que la comunidades locales, expertos y científicos sean escuchados por las autoridades.

Eugenio Derbez se encuentra en espera de que "CODA", la película en que participó, se lleve el galardón de los Oscar 2022 en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo.

¿Qué dijo AMLO sobre los famosos contra el Tren Maya?

Luego de que se difundiera el video como parte de la campaña #SélvameDelTren, que contó con la participación de artistas y activistas como el propio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Barbara Mori, el vocalista de Café Tacvba, Arturo Islas, Omar Chaparro, entre otros, el presidente AMLO envió un mensaje a los susodichos.

En La Mañanera del 24 de marzo, López Obrador invitó los famosos contra el Tren Maya a que "se informen más y no se dejen sorprender", considerando que "fueron utilizados" por grupos de intereses creados.

"Estas personas, no quiero ser estricto ni radical, no quiero ofenderlos; no siento que tengan vocación ecologista, es más por dinero, o porque están en contra de nosotros y voluntariamente quieren participar porque tienen pensamiento conservador, les molesta", dijo AMLO a los famosos que se oponen al cambio de ruta en el Tren Maya.