"No tengo opinión": AMLO sobre negativa de TEPJF a registro de México Libre

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se desligó de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de negar el registro como partido a México Libre, dirigido por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

En La Mañanera de este jueves 15 de octubre desde Palacio Nacional, AMLO aseguró que su gobierno se mantuvo al margen del asunto y la decisión recayó únicamente en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF.

No tengo opinión, esa es una decisión del INE. Yo lo único que quiero dejar en manifiesto es que nosotros nos mantuvimos al margen de esto, que es parte también de los cambios", señaló AMLO.

El mandatario recordó que antes los los presidentes de la República decidían a qué partido político otorgarle el registro y a qué miembro darle una candidatura, pero eso ha quedado atrás con su gobierno.

Antes los presidentes decidían a quién darle el registro y a quién no, a quién darle una candidatura y a quién no; eso ya pasó al basurero de la historia, ya no se aplica", sentenció.

Por otra parte, pidió que su nombre no sea usado para promocionar programas sociales e incluso están pidiendo dinero a la gente, por lo que pidió a la población no ceder ante ese tipo de peticiones.

"Yo no tengo palomas mensajeras ni halcones, no mando mensajes, para que no usen mi nombre, y esto lo digo en general, porque de repente para programas de vivienda o cualquier acción se utiliza mi nombre (...) reseñan hasta fotos, pero que no crean nada, sobre todo si les piden dinero", explicó.

TEPJF dice no a México Libre

Con 4 votos a favor y 3 en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la decisión del INE de negar a la organización México Libre su registro como partido político.

Ante la noticia, Felipe Calderón condenó este jueves la decisión del TEPJF, asegurando que la negativa fue "absurda", ya que en cambio sí se le otorgó el registro a otros tres partidos supuestamente afines a AMLO.

Se consumó la arbitrariedad: Los partidos afines a López Obrador: Redes Sociales Progresistas, Encuentro Social y Fuerza Social obtuvieron su registro. A la única voz opositora, verdaderamemte Ciudadana, México Libre se le negó de la manera más absurda. Avanza autoritarismo", escribió Calderón en Twitter.

Margarita Zavala, por su parte, calificó la decisión como injusta, asegurando que se tomó "de espaldas a la ley" y la ciudadanía, por lo que "en el Tribunal Electoral la politiquería le ganó al Estado de Derecho".

Se ha consumado un golpe a las libertades y a la democracia del país, el Tribunal Electoral negó a México Libre el registro que por pleno derecho le correspondía. Esta decisión se ha tomado de espaldas a la ley y de espaldas a la ciudadanía, fue una decisión injusta", declaró la excandidata a la presidencia.

