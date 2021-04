No tengo tiempo de ver videos virales; dice AMLO por manoseo de David Monreal a candidata

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró en La Mañanera desconocer el video donde David Monreal, candidato a la gubernatura de Zacatecas por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), manosea a una candidata municipal por el mismo partido en la entidad.

AMLO fue cuestionado acerca del video que comenzó a circular el día de ayer e redes sociales, donde se mostraba a ambos candidatos de Morena en un evento de campaña mientras David Monreal tocaba de manera inapropiada a Rocío Moreno, candidata a diputada local en Zacatecas.

El presidente Andrés Manuel aseguró que desconocía el video, pues a pesar de haberse vuelto viral en redes sociales, no tiene el tiempo suficiente para atender sus labores como mandatario y navegar en la red.

No lo vi, es que no me alcanza el tiempo. Tengo un poquito de trabajo”, ironizó. “Fue viral pero es que hay veces que no puedo, no me alcanza el tiempo”, agregó AMLO.