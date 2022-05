"No tiene autoridad moral para hablar de salud": Loret de Mola contra AMLO por reproches a la UNAM 

"Eso no deben hacerlo las universidades públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM", subrayó.

"Es como el caso, con todo respeto, de mi alma máter, de la UNAM, y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar, a reclamarles que enfrentamos la pandemia y en vez de convocar a todos los médicos y estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas", dijo AMLO contra la UNAM.

" El presidente no tiene autoridad moral para hablar de salud . El AMLO-médico es un matasanos. Por una decisión suya se generó un desabasto de medicamentos que no ha podido resolver", respondió Loret a AMLO por sus críticas a la UNAM .

En su columna de opinión publicada hoy 18 de mayo de 2022, Loret de Mola criticó la reciente "embestida" del presidente Andrés Manuel López Obrador contra los estudiantes de medicina de la UNAM , pese a que en su momento la Secretaría de Salud instruyó que no acudieran a los hospitales.

México.- El periodista Carlos Loret de Mola criticó que el presidente AMLO "no tiene autoridad moral para hablar de salud" , en respuesta a sus reproches contra la UNAM por no enviar a sus estudiantes de medicina a la primera línea de batalla contra el Covid-19.

Raúl Durán Periodista

