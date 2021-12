¡No tiene honestidad intelectual! AMLO plagió de Fox plan de inversión en Centroamérica: Jorge Castañeda

México.- Jorge Castañeda Gutman acusó a AMLO de no tener honestidad intelectual, pues no ha reconocido que el ex presidente Vicente Fox Quesada fue el primero en proponer que se invirtiera en Centroamérica para frenar la migración.

Durante el programa La Hora de Opinar que se transmitió el lunes 13 de diciembre del 2021 a través del canal de YouTube de Televisa, Jorge Castañeda Gutman opinó sobre las acciones migratorias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un primer comentario, Jorge Castañeda culpó a AMLO, Joe Biden y Donald Trump del accidente de tráiler con migrantes que ocurrió en Chiapas. En segundo lugar, reconoció que el presidente de México López Obrador tiene razón al exponer la necesidad de invertir en Centroamérica para mejorar las condiciones socioeconómicas y así acabar de forma estructural con la migración.

Leer más: AMLO no puede seguir huyendo de su responsabilidad como presidente: Vicente Fox

Castañeda Gutman explicó que está de acuerdo con AMLO en el plan de invertir en Centroamérica, pues se deben de acabar con los factores que causan la expulsión de la población de países como Honduras, Guatemala y El Salvador.

No obstante, en un tercer comentario, Jorge Castañeda Gutman acusó a AMLO de carecer de honestidad intelectual, ya que en las decenas de ocasiones que ha hablado sobre el plan para detener la migración en Centroamérica, nunca ha mencionado que el primero en proponerlo fue Vicente Fox Quesada.

De acuerdo a lo señalado por el intelectual y opositor del presidente López Obrador, en septiembre del 2001, el expresidente Vicente Fox visitó Washington, Estados Unidos, donde propuso que se invirtiera en Centroamérica para acabar con las causas que provocan la migración.

“Si fuera una persona honesta intelectualmente López Obrador, reconocería que el primero que hizo esto en estos términos exactos, incluyendo lo de atender las causas profundas de las regiones expulsoras, fue Fox en su visita a Washington, el 07 de septiembre del 2001, no tiene honestidad intelectual López Obrador, pero es lo de menos, lo importante es que sí lo diga, pero igual que Fox, sí los gringos no quieren, pues no quieren”, aseveró Jorge Castañeda Gutman.

Cabe señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo el programa Sembrando Oportunidades en algunos países de Centroamérica, un macro programa gubernamental que replica algunos programas sociales que se aplican en México y a principios de diciembre del 2021, Estados Unidos lanzó un comunicado donde confirmaba que se uniría al gobierno de AMLO y comenzaría a invertir en dicho programa social.