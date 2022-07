No tiene ningún efecto: minimiza AMLO suspensión ratificada de juez en tramo 5 del Tren Maya

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que la suspensión ratificada por un juez contra el Tramo 5 del Tren Maya no tiene ningún efecto.

El Mandatario federal sostuvo que el fallo no podrá detener la obra, ahora está catalogada como seguridad nacional.

"Ya el tramo este, ya es de seguridad nacional. (La decisión del juez) no tiene ningún efecto y la verdad, ¡qué ganas tienen de parar el tren! y van a terminar subiéndose al tren", soltó, provocando las carcajadas de funcionarios federales.

Ayer, el juez federal Adrián Novelo Pérez rechazó revocar la suspensión definitiva contra las obras del Tramo 5 Sur, como pidió el Gobierno.

Novelo declaró fundado un incidente para modificar o revocar la suspensión que concedió el 27 de mayo, mismo que fue promovido por Fonatur el 22 de junio, luego de que la Semarnat aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo.

"Se mantiene la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados precisados atribuidos a Fonatur y Fonatur Tren Maya, pero en los términos, con las precisiones y para los efectos señalados en la parte considerativa de esta resolución", dice uno de los resolutivos en el amparo 884/2022.

Para la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (Demas), impulsora del amparo, la suspensión definitiva sigue surtiendo efectos mientras las autoridades responsables no cumplan los requisitos establecidos.

Esta mañana, el Presidente reconoció que tiene poco tiempo para concluir la obra y que eso no solo representa una presión para su Gobierno, sino también para sus adversarios que pretenden frenar el proyecto.

Reiteró que tiene intenciones de inaugurarlo en diciembre de 2023, a solo siete meses de que concluya su mandato y a pesar de las acciones legales tomadas por sus críticos, a quienes calificó de "traviesos".

"En donde vamos a tener menos posibilidad de operación, por eso Claudio y todos estos que no nos quieren retrasar más, es lo del Tren Maya, porque tendríamos menos tiempo para la operación. Por ejemplo, en el AIFA tenemos dos años por delante, la refinería (de Dos Bocas) dos años, pero el Tren ya tenemos el tiempo medido, entonces por eso la desesperación de frenarnos", aseveró.

"Son traviesos, nada más que no pueden por qué no actúan de buena fe y, repito, solo siendo buenos podemos ser felices".

¿Y si cierra el AICM?

El pasado 21 de julio se cumplieron cuatro meses de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sin que el Presidente haya "estrenado" ningún vuelo que despegue o aterrice en esa terminal.

Este martes, adelantó que no informará con antelación cuando decida volar desde Santa Lucía, porque no pretende hacer un espectáculo.

Sin embargo, celebró que el AIFA esté terminado y en operación, ya que podría ser de utilidad, en caso de que se registre alguna emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"Los adversarios dicen: 'el Aeropuerto no se usa', sí, pero ya lo tenemos ahí, ya está construido y si se usa y cada vez se va a usar más", señaló.

- ¿Ya voló desde ahí?

"No todavía, cuando yo pueda, es que no voy a hacer un show, no hay necesidad, todo a su tiempo", respondió".

"Hablaba yo de cómo hay un daño estructural en la Terminal 2 (del AICM) porque no hicieron bien la obra y tenemos que apuntalarla y si se necesitara, por ejemplo, cerrar una parte, tenemos ya el Aeropuerto alterno (AIFA). Si no lo hubiésemos construido en tampoco tiempo, pues imagínense en qué situación estaríamos".

Por otro lado, el Jefe del Ejecutivo consideró que, aún cuando Dos Bocas no produce combustible, podría ser la envidia de otras naciones.

"Ya está construida. ¡Ah, pero todavía no produce gasolina! Ya va a producir, ya va a producir. Lo importante es que ya lo tenemos. Ya quisieran otros países contar con una refinería así, aún no integrada y aún no produciendo, brincos dieran, de alegría", agregó.