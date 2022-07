No tiene nombre lo que AMLO ha hecho con el Tren Maya: Ricardo Anaya

México.- El excandidato presidencial Ricardo Anaya acusó al presidente AMLO de provocar un ecocidio y "tirar el dinero" con el Tren Maya, cuya construcción blindó al declarar la obra asunto de seguridad nacional.

En un nuevo video publicado el lunes 25 de julio de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el Tren Maya, recordando su promesa de que no se talaría ningún árbol para su construcción, sin embargo, suman 485 mil hectáreas deforestadas.

A esto se suma la declaración de AMLO de las obras del Tren Maya como asunto de seguridad nacional, lo que blinda el proyecto al permitirle eludir las normas de materia ambiental, como los estudios de impacto ecológico, advirtió el panista.

"Lo que de veras no tiene nombre es lo que han hecho con el Tren Maya. Eso también es un hecho, aunque López Obrador se haya atrevido a decir esta mentira: dijo que no iban a tirar un árbol (...) Y pa' brincarse todas las reglas en materia ambiental, el presidente acaba de declarar la obra del Tren Maya un asunto de seguridad nacional (...) Y encima del crimen ecológico, el tiradero de dinero", dijo Ricardo Anaya sobre el Tren Maya.

El político de la oposición criticó la mala planeación del Tren Maya, pues recalcó que han cambiado su ruta en tres ocasiones, cuando ya habían talado los árboles, convirtiendo la obra en un "tiradero de dinero", además de un ecocidio.

"Parece que el Tren Maya se diseñó en una servilleta. Han cambiado 3 veces la ruta, pero no en los planos ¡sino cuando ya habían tirado los árboles y las cosas ya estaban construidas! Todos esos millones y millones de pesos quedan tirados a la basura, eso es como planea la 4T sus proyectos. Es un ecocidio y un tiradero de dinero", opinó.

Anaya acusó al presidente López Obrador de ser un "autoritario" por no respetar la ley y declarar la obra un asunto de seguridad nacional, por lo que dirigió un mensaje sobre la importancia del cuidado del medio ambiente al mandatario federal.

"Andrés Manuel: gobernar no es un juego; informar no es un circo; y el cuidado del medio ambiente no es un asunto menor, ni un invento de quienes llamas despectivamente pseudoambientalistas", señaló el excandidato presidencial del PAN.

Te recomendamos leer:

"La Tierra es el hogar de la humanidad y México es una parte especial de ese hogar, una joya natural que guarda tesoros únicos. Estamos obligados a cuidar ese hogar, no tenemos otro", expuso.

Por último, el panista hizo un llamado a poner un alto a las "malas decisiones, trampas y engaños" de AMLO y la 4T, y planteó la necesidad de impulsar la transición a las energías limpias en México, convirtiendo a Pemex en "Solmex".