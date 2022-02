No tiene que ver con el gobierno: AMLO admite que su hijo trabaja en empresa vinculada al Tren Maya

"Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia ", declaró el hijo de AMLO.

López Beltrán aseguró que no tiene ninguna injerencia en el gobierno mexicano, por lo que negó cualquier posible conflicto de interés y pidió respetar su privacidad.

"José Ramón está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tiene que ver con Pemex o ninguna empresa vinculada al gobierno , pero no es ese el asunto, el asunto es golpear, porque hay mucho dinero de por medio", insistió desde Palacio Nacional.

Así mismo, el mandatario subrayó que su hijo J osé Ramón y su esposa Carolyn Adams no tienen ninguna relación con Pemex o cualquier empresa vinculada al gobierno, al tiempo que criticó a los medios de comunicación por buscar "golpear".

" Dio a conocer ayer José Ramón que donde trabaja, en efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez , que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos ninguna relación de negocios", explicó el presidente.

Andrés Manuel López Obrador detalló que el empresario Chávez ayuda "sin cobrar nada" en la supervisión del Tren Maya, por lo que descartó que se trate de un conflicto de interés , ya que no hay ninguna relación de negocios con el gobierno de México.

