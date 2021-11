"No tiene vergüenza": Diego Fernández de Cevallos estalla contra AMLO por viaje a la ONU

Ricardo Anaya critica a AMLO por no asistir al G20 y calla sobre su audiencia de hoy

Aunque estará en USA, AMLO ha confirmado que no se reunirá con su homólogo en aquel país, el demócrata Joe Biden.

El panista aseveró que AMLO busca "darse baños de pureza" hablando sobre la lucha contra la corrupción cuando México aparece ubicado como el quinto país más corrupto del mundo, en alusión al ranking Estado de Derecho 2021 del The World Justice Project (WJP).

Aunque no mencionó explícitamente el viaje del presidente López Obrador a la ONU, las palabras del excandidato presidencial del PAN resuenan un día antes de que el mandatario viajara a Nueva York para acudir a la sede de las Naciones Unidas a pronunciar un discurso sobre el combate a la corrupción.

"Mientras a México lo azota la violencia, con más muertes por Covid, pobreza creciente y corrupción imparable, el cínico de Tartufo da lecciones al mundo para combatir esos flagelos. No tiene vergüenza ", escribió Fernández de Cevallos.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el " Jefe Diego " criticó que AMLO "no tiene vergüenza" por pretender dar "lecciones al mundo" para combatir la corrupción, la pobreza, la pandemia y la violencia en México, mientras el país es azotado por esos problemas.

Raúl Durán Periodista

