"No tienen ningún sustento": Bartlett acusa "vulgares ataques" y exige pruebas a periodistas

México.- El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, respondió a los señalamientos de por su inexplicable fortuna acusando "vulgares ataques personales" en su contra sin "ningún sustento".

En un mensaje dirigido en Twitter a todos los que lo "calumnian", Manuel Bartlett aseguró que no fue exonerado de ninguna investigación sobre sus bienes, porque nunca fue procesado debido a la falta de pruebas.

"Le recuerdo a quienes me calumnian que no he sido 'exonerado' de ninguna investigación sobre mis bienes porque, ante la falta de pruebas, no se inició ningún proceso en mi contra. Los vulgares ataques personales en mi contra, a través de los medios, no tienen ningún sustento", escribió.

Leer más: Muy lamentable decisión del INE: AMLO pide al TEPJF resolver suspensión de la revocación de mandato

El director de la CFE también compartió un comunicado que envió al director editorial de El Sol de México, Hiroshi Takahashi, en respuesta a una columna de opinión donde la periodista Catalina Noriega lo mencionó por su presunto ocultamiento de bienes.

Bartlett se mostró "extrañado" de que la periodista que considera "profesional" repita los señalamientos de otros contra él "sin presentar ninguna prueba".

Le aclaró a Noriega que la investigación que se llevó a cabo sobre sus bienes "quedó plenamente resuelta" y no se hallaron elementos para imputarlo, por lo que cuestionó la labor de la periodista.

"Lamento profundamente que se sume a esta campaña sin fundamento y que ponga en entredicho el prestigio como periodista que se ha forjado durante tantos años", aseveró el funcionario allegado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, el director de la CFE retó a quienes lo señalan por sus bienes a presentar pruebas de sus acusaciones y dejar de lanzar "ataques personales" a través de los medios de comunicación.

"A todos los que participan en esta vulgar maniobra les exijo que presenten pruebas para respaldar sus palabras y dejen de usar a los medios de comunicación para lanzar ataques personales", declaró.

Con una larga carrera política y mucha cercanía con los gobiernos en turno, Manuel Bartlett ha sido uno de los integrantes de la 4T más cuestionados por sus inexplicables propiedades millonarias.

En las últimas semanas este tipo de acusaciones han salpicado no sólo al director de la CFE, sino al fiscal Alejandro Gertz Manero y al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

En el caso de Bartlett, fue mediante una investigación periodística que se reveló que el funcionario tiene 25 propiedades, de las cuales son 23 casas y dos terrenos en zonas exclusivas como Lomas de Chapultepec, Polanco y la Roma.

Leer más: FGR pide 15 años de cárcel para Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

A partir de 2001 las propiedades del director de la CFE se multiplicaron, y pese a su valor de más de 800 millones de pesos, quedaron a nombre de su pareja o sus hijos, por lo que no figuran en su declaración patrimonial.