"No tires tu dinero": Vicente Fox pide no votar en revocación de mandato de AMLO

México.- El expresidente Vicente Fox pidió no asistir a votar a la revocación de mandato de AMLO, criticando que se trata de un desperdicio de dinero por un "capricho" del presidente.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Vicente Fox hizo un llamado a no participar en la consulta popular de revocación de mandato de AMLO que se llevará a cabo el 10 de abril de 2022.

"NO asistir a votar!! NO tires tu dinero!!", escribió el panista, quien en diversas ocasiones se ha pronunciado en contra de la consulta popular.

El exmandatario compartió en su publicación un tuit en el cual se acusa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ser "cómplices de desperdicio de impuestos en un capricho presidencial".

De acuerdo con el presidente del INE, Lorenzo Córdova, realizar la consulta de revocación de mandato de López Obrador tendrá un costo total de 3 mil 830 millones de pesos, los cuales se desglosarían en gastos como: campaña de difusión, contratación, encuestas, instalación de mesas receptoras, capacitación, entre otros puntos.

Imagen: Captura de Twitter

No es la primera vez que Vicente Fox se pronuncia en contra de la revocación de mandato de AMLO. Apenas unos días atrás, hizo el mismo llamado a no acudir a votar a la consulta popular con el finde "castigar" al presidente.

"Mensaje lleno de sensatez. No vaya a votar. No pierdas tu tiempo. El mayor castigo para López es el 'vacío'", escribió el panista en su cuenta de Twitter.

La oposición, conformada principalmente por personajes del PAN y comunicadores como Carlos Loret de Mola y Brozo, ha emprendido una campaña en contra de la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, a la cual se oponen rotundamente, a la vez que critican cada acción del gobierno federal.

Una de las últimas decisiones tomadas en torno a esta consulta popular tuvo lugar el martes 1 de febrero, cuando la Suprema Corte rechazó modificar la pregunta de la revocación de mandato que menciona la ratificación de AMLO.

Esto luego de que el Pleno de la Corte no alcanzó los ocho votos de ministros que se necesitaban para eliminar la ratificación de la pregunta, un proyecto que fue planteado por el ministro Jorge Pardo.

Por su parte, el presidente López Obrador invitó este miércoles a la población a conseguir un traductor para entender la pregunta de la revocación de mandato, pues considera que es demasiado confusa.

"Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta, que primero no se conoce, la gente no sabe si va a ser sí o no, entonces, pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar", declaró AMLO en La Mañanera.