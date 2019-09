No usaremos fuerza contra CNTE.- Monreal 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara alta no pediría el uso de la fuerza pública en la eventualidad de que la CNTE protestase por las leyes secundarias en materia educativa.



"Nosotros no vamos a usar ninguna facultad de llamado a la seguridad pública o la fuerza coercitiva para que desalojen. No lo vamos a hacer", avisó en entrevista.