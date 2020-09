No va a ser un golpe de Estado: AMLO ante manifestaciones de FRENA

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en La Mañanera que las recientes manifestaciones y plantones que realizó el Frente Nacional AntiAMLO (FRENA), en la Ciudad de México, son manifestaciones pacíficas y no se trata de un golpe de Estado.

Andrés Manuel dijo que los integrantes de FRENA estaban en todo su derecho de manifestarse, pues en México existe la libertad de expresión, además de asegurar que el movimiento civil no buscaría derrocarlo, esto ante el cuestionamiento de no permitir la que los manifestantes realizaran su plantón en la plancha de Zócalo capitalino frente a Palacio Nacional.

No creo que se trate de un movimiento violento, que me quieran derrocar, sino entiendo es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado”, indicó AMLO en La Mañanera.