"No vacunen a viejitos indeseables" Regresa Mc Dinero con mensaje a López Obrador

México.- Si no recuerdas a Mc Dinero significa que en el 2015 no usabas internet o lo hacías para consumir contenido sustancioso, pues es catalogado como uno de los primeros personajes muy, muy virales en México. Este 2021 reapareció con una canción contra AMLO y otras personalidades.

En la pieza de nombre "Así No" el gracioso rapero inicia con un mensaje que resalta la importancia de aplicarse la vacuna contra Covid-19, tema central que se intercala con reconocidos políticos.

La primera línea menciona a los primeros en el esquema de vacunación, con la frase "los viejitos son los primeros, ellos ya vivieron y por eso envejecieron". Aunque esto podría parecer positivo, inmediatamente después exclama: "Yo no lo entiendo, no lo comprendo. Así no AMLO".

Después habla sobre la llegada de la tercera ola y la variante Delta, pero resaltando que él y otros jóvenes se mantienen sin vacuna "por culpa de los ancianos de 40". Entonces, repite la frase anterior acompañada de otro mensaje: "Así no AMLO, haz que paré, haz que pare".

"Ya no vacunen a viejitos indeseables, no a treintones nerviocitos, ansiosos, con colon irritable. Primero los jóvenes, los rapero...ya no desperdicien las dosis en tantos seres miserables", continuó.

Para finalizar en el video se observan fragmentos de diferentes personas públicos como López Obrador, Hugo López-Gatell, Chumen Torres, Chabelo, Gerardo Fernández Noroña, Drake Bell, Rix, Chuponcito, YosStop y muchos más. Después de cada nombre repetía la frase "así no".

