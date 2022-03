"No vamos a dejar que nos falten el respeto": AMLO reafirma llamar borregos a legisladores europeos

En el documento, el gobierno mexicano le recordó a los legisladores europeos que "ya no somos colonia", al tiempo que afirmó que "aquí no se reprime a nadie", por lo que pide al Parlamento Europeo dejar su "manía injerencista".

" Estos legisladores europeos muy conservadores, con mentalidad de colonialistas, aprueban una resolución condenando al gobierno de México , antes como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados, cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas, pero no, nosotros no podemos aceptarlo, que nadie falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas ", subrayó.

AMLO tildó a los diputados del Parlamento Europeo de "conservadores" y "colonialistas" por aprobar la resolución criticando a su gobierno, cuando en sexenios pasados guardaron silencio ante los crímenes del Estado. En esa línea, aseveró que su gobierno no permitirá que nadie le falte el respeto a las "autoridades legal y legítimamente constituidas".

Así mismo, el presidente de México aseguró que los asesinatos de periodistas no son realizados por el Estado , el cual "no viola derechos humanos como antes".

Sobre los asesinatos de periodistas , López Obrador resaltó que se trata de 5 periodistas asesinados en lo que va del 2022 , y que sólo en uno de los casos no hay personas detenidas, mientras que por el resto suman 17 detenidos.

AMLO recordó que su estrategia para combatir la violencia se basa en "atender al pueblo" con los programas del Bienestar, además de no permitir que haya impunidad ni la asociación del crimen organizado con las autoridades.

"Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos, lo menos, porque no es cierto lo que sostienen, es completamente falso, por eso hubo un pronunciamiento , para que tengan los legisladores de Europa", dijo AMLO sobre el Parlamento Europeo.

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.