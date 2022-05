No vamos a estar bolseando gente: revisará AMLO nuevo plan de verificación de autos

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que se revisará el nuevo plan de verificación vehicular que fue presentado por la Secretaría de Economía para los carros con más de 4 años de antigüedad.

La ampliación a la NOM-236 SE 2021, que entraría en vigor en noviembre por un costo de 900 pesos, fue desconocida por el presidente AMLO, reiterando su compromiso para no afectar la economía popular, mucho menos en un tiempo de crisis como el que enfrenta México en este momento.

“No tenía yo conocimiento (de la norma), hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Antes era un desorden el gobierno porque cada secretaría hacía lo que pensaba, era su función o responsabilidad, ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente”, mencionó

En este sentido aseguró que no se “bolseará” a los mexicanos con un impuesto que se puede evitar.

“Se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente, pero esa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía, es que son procesos de cambio, de transición. Hemos avanzado pero falta, nos queda todavía una parte ahí del pensamiento conservador tecnocrático que hay que irlo haciendo a un lado y no con imposiciones, sino convenciendo, persuadiendo”, agregó desde La Mañanera.

El mandatario federal consideró que en los gobiernos anteriores había un desorden porque cada secretaría hacía lo que pensaba, era su función o responsabilidad y aseguró que en su gobierno se busca transformar y ser diferente al modelo neoliberal.

“Lleva tiempo establecer esta nueva forma de gobierno, pero tenemos que sensibilizar a los servidores públicos porque ellos dicen ´hay un acuerdo, así está la norma y ya ´ y consideran que las personas son una variable que no cuenta y no importa la vida de los seres humanos".