"No vamos a fabricar delitos": AMLO niega persecución contra Peña Nieto, investigado por la FGR

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno no perseguirá al expresidente Enrique Peña Nieto ni fabricará delitos en su contra, tras darse a conocer que el priista es investigado por recibir transferencias por más de 26 millones de pesos de México a España a través de un esquema con empresas familiares.

En La Mañanera del 7 de julio de 2022, AMLO recalcó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, tiene la instrucción de aportar toda la información vinculada con personajes políticos a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice la investigación correspondiente, como se ha hecho en el caso de Peña Nieto.

El mandatario federal pidió no hacer juicios sumarios contra el expresidente de México, al tiempo que defendió que su gobierno actúa con transparencia al revelar las operaciones financieras que el priista llevó a cabo.

"Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios (...) no es para salir a decir: se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero, no; se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 19 a la fecha de manera directa, y eso requirió de una investigación sobre el origen de ese dinero", explicó AMLO sobre su antecesor.

López Obrador mencionó que a su gobierno no le interesa "el circo" ni "el espectáculo", sino que busca acabar con la corrupción si proteger a nadie ni realizar persecuciones políticas. Recordó que desde su llegada a la presidencia expresó que los expresidentes serían investigados sólo si el pueblo lo pide en consulta ciudadana.

"Que quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie (...) no queremos quedarnos empantanados en el escándalo, nos importa en serio acabar con la corrupción, no el circo ni el espectáculo, no proteger a nadie", aseveró AMLO.

Sobre el caso de Peña Nieto, el presidente se limitó a decir que si hay elementos y pruebas para integrar una carpeta de investigación en la FGR, se debe consignar a un juez y abrirse proceso para determinar si hay delito que perseguir.

Minutos antes, el titular de la UIF, Pablo Gómez, reveló que se detectaron transferencias por más de 26 mdp a Enrique Peña Nieto desde México a España, a través de un esquema con empresas familiares, por lo que la FGR ya abrió una carpeta de investigación por posible lavado de dinero.

Explicó que una familiar le hizo transferencias al priista por tres montos: 16 mdp en agosto de 2019 y dos envíos de 5 millones 700 mil pesos en octubre de 2021. También le envió cheques a un hermano del político por aproximadamente 29 mdp.

La UIF detectó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas con irregularidades fiscales y financieras. En una de estas el priista y sus familiares son accionistas, y la otra la constituyeron antes de su sexenio, durante el cual se benefició con contratos millonarios del gobierno federal.