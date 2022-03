"No vamos a irnos sobre ella": AMLO sobre Belinda y su deuda con el SAT

México.- El presidente AMLO aseguró que su gobierno no perseguirá a Belinda por su deuda con el SAT, pues considera que la persecución contra famosos emprendida por gobiernos pasados era puro "atole con el dedo".

En La Mañanera del 4 de marzo de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si el informe de deudores de la Secretaría de Hacienda incluiría datos sobre personajes famosos, como la cantante Belinda, quien atraviesa un juicio con el Servicio de Administrción Tributaria.

"Hace como dos días salió también lo de una cantante, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda", aseguró AMLO sobre Belinda y su deuda con el SAT.

Leer más: "Tiene que haber respeto a la investidura": AMLO celebra respaldo de Carlos Slim ante empresarios opositores

El mandatario acusó que en sexenios pasados era común perseguir y detener artistas famosos para dar la apariencia de que se combatía la evasión de impuestos, mientras que los más poderosos se mantenían impunes, por lo que destacó los avances de su gobierno contra los privilegios fiscales.

"Yo pienso que se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales, antes era común perseguir o encarcelar a un artista famoso, famosa, y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal, y a los de mero arriba no se les tocaba, porque un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban, que tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos", opinó el presidente de México.

"Así querían darnos atole con el dedo", agregó AMLO para luego destacar que en su gobierno se reformó la Constitución, eliminando las condonaciones de impuestos, pues corresponde a todos los ciudadanos contribuir en esta materia.

En diciembre de 2021, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un edicto señalando a Belinda por tener una deuda de 7 millones 235 mil 769 pesos con el SAT.

Leer más: ¡Fue pura cordialidad! AMLO explica su foto con Cabeza de Vaca

En el documento la autoridad fiscal solicitaba la comparecencia de la representante de la cantante, Fabiola García López, ante la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal Justicia Administrativa en un plazo de 30 días a partir de dicha publicación. Belinda, por su parte, no ha emitido ninguna declaración sobre su adeudo de impuestos.