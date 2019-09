No vamos a permitir que nadie fracture al partido: Alejandro Moreno

Recuperar la unidad y fortalecer el partido ha sido la prioridad en sus primeros días como dirigente nacional, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional visitó Culiacán para estar presente en el primer informe del senador Mario Zamora y los diputados federales Érika Sánchez y Alfredo Villegas.

En entrevista exclusiva para ELDEBATE, el líder priista señaló que a su llegada al partido se ha enfocado en que vuelva la unidad, la cual, después del proceso electoral se está buscando tener un nuevo partido, un nuevo PRI en donde se escuche a quienes nunca habían sido escuchados.

Es claro vamos a trabajar en equipo, estamos buscando un partido digital, un partido cercano a la gente

Dijo Alito Moreno.

En cuanto a recientes declaraciones que ha realizado sobre que no permitirá amenazas ni chantajes dentro del partido, precisó que buscarán que al interior del instituto político, no solo haya militantes que critiquen, sino que además aporten soluciones y que quien esté en contra de todo y a favor de nada es alguien que no busca la unidad, y aseguró que el PRI actualmente se encuentra blindado y enfocado en aceptar todo aquello que sirva para mejorar y hacer de lado a grupos que intentan demeritar el trabajo que están realizando después del proceso electoral.

Reunión

Moreno Cárdenas se reunió con el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, donde el tema central fue la reducción presupuestal que está golpeando principalmente al sector productivo, por lo que su compromiso y el de los 47 diputados federales están buscando que todas las entidades federativas salgan beneficiadas.

Informó que la bancada del PRIha enviado su propuesta de cómo deberá ser el presupuesto para la República Mexicana, en donde se han comprometido a que ninguna causa social y la población más vulnerable resulte afectada.

En reunión con productores agrícolas, el dirigente del PRI se comprometió a seguir gestionando y que ese 30 por ciento que se redujo el presupuesto para el sector agrícola regrese a manos de quienes trabajan arduamente en los campos mexicanos. Respaldó el trabajo de los priistas en el Senado de la República y Congreso de la Unión, pues —dijo— está siendo bien representado por los legisladores quienes —asegura— están del lado de la gente y siendo una fracción crítica con sustento.

Resultados

El PRI actualmente no está compitiendo con ningún partido, están enfocados en dar resultados en la gente que cree en ellos y en los 2 millones de militantes que estuvieron apoyándolos en las pasadas elecciones.

Indicó que están pendientes de cada una de las decisiones que está tomando la actual administración federal, con el fin de evitar que se afecte a la ciudadanía y que empiecen a demostrar resultados y cumplan con los compromisos que hicieron ante todos los mexicanos.

Hoy no hay resultados y nosotros exigimos que haya resultados, el país está destinado a ser uno de los más violentos

Para el dirigente del PRI nacional, el país —desde la llegada de la nueva administración— ha presentado diferentes problemáticas, como la carencia de medicamentos y el aumento de la inseguridad, por lo que su partido ha estado escuchando a la población y lo único que les piden es que la gente no quiere más discursos o más mensajes, y así se han enfocado todos los días para que se les cumpla.

La instrucción para todos los priistas es que se levante la voz con el único interés de defender a las familias mexicanas.

Elección

La dirigencia del PRI ya se encuentra trabajando en la elección de Hidalgo y Coahuila, en la que se buscan recuperar diputaciones y municipios, así como empezar a formar la estructura para la elección del 2021, que será una de las más grandes de la historia.

Alito se reúne con estructura, sectores y organizaciones del PRI

Al reunirse con la estructura del Comité Directivo Estatal del PRI, sectores y organizaciones, asociaciones civiles, diputados locales, regidores, coordinadores de lo que fuera su campaña en el reciente proceso electoral interno, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, expresó que van por un partido moderno, digital, horizontal, combativo, de trabajo en las calles y de tocar puertas, de buscar soluciones a los problemas de la sociedad y de darle el rumbo y destino que no tiene México.

Agradeció la tumultuosa reunión y aclaró que lo importante para todos los presentes debe ser demostrar con hechos y resultados su militancia y trabajar para que el partido se gane la confianza de la población.

En su mensaje, también criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que con él México no marcha bien.